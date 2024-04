Algoritmes o humans? El Festival literari de Morella busca la resposta

El Festival literari de Morella engega el compte enrere per a viure una intensa tercera edició els dies 3, 4 i 5 de maig. Un cap de setmana carregat de debat i activitat arreu d’este poble medieval i encantador per a disfrutar d’uns dies enriquidors i divertits. Algoritmes o humans? És la pregunta sobre la qual giraran els diferents panells literaris i la resta d’activitats alternatives programades durant el festival.

Les taules redones seran d’allò més variades per a parlar al voltant de la qüestió principal en diferents àmbits de la societat. David Carroll, Vicent Torrent i Marina Rossell participaran en la taula inaugural del 3 de maig, després de la presentació a càrrec de María José Gálvez, Directora General del Libro. Este divertit panell versarà sobre Líriques musicals: més poder que la literatura? i estarà moderat per Josep Vicent Frechina.

El dissabte 4 serà el dia més intens. Escriptors o màquines? Esta és la pregunta que intentaran respondre Ximo Puig i Manuel Jabois en este panell moderat per Elena Moya. Marga Sánchez, Encarnación Lemus, Marina Rossell i Ana Giner faran el mateix amb la taula Des de la prehistòria fins a l’algoritme, hi ha progrés per a les dones?, un interessant debat moderat pel reconegut periodista Antoni Bassas. Una altra taula és Ajuden els llibres d’autoajuda? on participaran Óscar Gual i Sergi Rufi dirigits per Rosa Badia. També Elena Moya conduirà a Antoni Bassas i Santos Palacios durant el panell Vots i inversions: Decidim nosaltres o l’algoritme?

El proper diumenge, 5 de maig, finalitzarà el festival morellà amb una taula molt especial amb espai per a la gastronomia. Manu Núñez, Marta Morales, Ferran Fisas i Rafa Margós conversaran al voltant de la Cuina intel·ligent dirigits per la consultora gastronòmica Tina Nielsen.

Persones vs. Autòmates

La directora del Festival literari de Morella, Elena Moya, destaca que «esta edició se centra a valorar a les persones enfront dels automatismes que ofereix la tecnologia amb els algoritmes: es tracta a les persones com a tals, o com a pots de dades a qui esprémer i, sobretot, vendre i manipular? El festival disposarà d’una gran varietat de temàtiques en els panells literaris, així com altres activitats complementàries, per a reflexionar al voltant d’esta qüestió amb autors i creatius de renom».

Finalment, la responsable d’esta iniciativa cultural vol «convidar a tots a apropar-se a Morella per a disfrutar d’un intens cap de setmana d’activitats i germanor».