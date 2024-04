Les arts escèniques tornen a l’Alt Maestrat amb Xalar

Les arts escèniques tornen l’Alt Maestrat amb Xalar, un festival organitzat per gent jove amb la voluntat de reivindicar el dret del món rural a tindre una oferta cultural diversa. Durant tres dies, 10, 11 i 12 de maig, Xalar a l’Alt Maestrat omplirà d’activitats dels municipis de Culla, BenassalAlbocàsser i Vilar de Canes, posant les arts escèniques com a element vertebrador de trobada comarcal i festa.

El certamen té la particularitat que és un festival participat per la gent jove de la comarca. Això vol dir que són joves de la comarca qui dissenyen el festival i trien les companyies professionals de circ, teatre i dansa que formen part de la programació. L’objectiu és generar un espai juvenil de trobada comarcal, on els joves tingan una experiència de gestió directa del seu territori i del seu oci, en relació directa amb les arts escèniques.

En aquesta segona edició s’ha duplicat la participació de joves en relació amb l’any anterior, així com les propostes de companyies que s’han presentat a la convocatòria arribant a 160 i entre les quals, els joves han triat quatre espectacles. També s’ha afegit un poble més com és Vilar de Canes. La projecció del festival també ha crescut, sent triat com a ponent al Foro de Cultura i Ruralidades que organitza el Ministerio de Cultura, i arribant a un acord d’intercanvi amb el programa Stalkers dels Festivals Sâlmon, Sismògraf, Eufònic, FiraTàrrega i TNT de Catalunya.

Maracaibo Teatro presenta el seu espectacle 'Mamá Mía'. / MEDITERRÁNEO

Programació

Les propostes d’aquesta segona edició es faran entre Culla, Benassal, Albocàsser i Vilar de Canes quatre poblacions del món rural afectats pel despoblament. Concretament els pobles amb més població son Benassal i Albocàsser, que superen per poc les 1000 persones censades, Culla arriba als 500 i Vilar de Canes no arriba als 200 habitants. La vocació del festival és dinamitzar l’activitat cultural de la zona. És per això que la programació d’enguany combina circ, improvisació, teatre musical i un home orquestra, a més d’activitats i tallers.

El divendres 10 el festival s’inaugurarà a Culla, a les 20.30, per després gaudir de la gastronomia d’aquest espectacular poble als restaurants del poble que han dissenyat menús especials per a l’ocasió. Després d’aquesta experiència tindrà lloc la primera actuació del festival: Suricata Hoops, de Suricata Circus, un espectacle de circ, malabars i dansa al voltant del hoola hoop.

El dissabte 11 continua la festa a La Mola de Benassal amb una fira artesanal a partir de les 11.00 on hi haurà tallers infantils i familiars, i xocolata calent a càrrec de l’associació de dones de Benassal. A les 12.30 arribarà el torn de Traqueteo, un espectacle d’home orquestra a càrrec de Señor Stets, que combina música i clown, i segur sorprendrà grans i menuts. De vesprada, la programació es trasllada a Albocàsser, amb una fira artesanal que comença a les 18.00 al carrer del barranc, i donarà pas a les 19.00 a l’espectacle Mamá Mía, de Maracaibo teatre, on en clau d’humor i amb música d’ABBA es viurà un gran homenatge a les mares i les dones.

Señor Stets acostarà al públic el seu univers clown a través de 'Traqueteo'. / MEDITERRÁNEO

El diumenge serà Vilar de Canes el municipi protagonista, amb una fira artesanal que comença , un campionat de Fallera Calavera i l’espectacle d’improvisació 3 Cambrers d’Improplana que començarà a les 12.30 al Poliesportiu Municipal. La festa que comença a les 13.00 hores, s’allargarà amb un dinar de pa i porta i es tancarà amb l’actuació a les 16.00 de la vesprada del grup musical Sarao.