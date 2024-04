La música de cambra és protagonista a Castelló

La música de cambra torna a ser protagonista del calendari cultural a la província de Castelló gràcies al Castelló Music Festival, una iniciativa que enguany arriba a la seua onzena edició. Fins al pròxim 26 d’abril, es desenvoluparà este certamen que atraurà participants de diversos països europeus com Suïssa, Suècia, França i els Estats Units, entre altres per a oferir huit concerts en set seus diferents.

Esta iniciativa que dirigix el clarinetista castellonenc Alberto Agut s’està consolidant com un dels més importants a Espanya i és únic en la seua classe en la Comunitat Valenciana, destacant-se pel seu creixement en els últims anys, i superant a esdeveniments consolidats en altres ciutats del país. A més d’oferir un cicle de concerts a la ciutat amfitriona, Castelló, la cita és també pioner a organitzar una gira provincial que fa este tipus d’esdeveniments més accessible a la comunitat local.

Durant el Castelló Music Festival, tal com s'ha anunciat en la seua presentació oficial al pati de Les Aules de la Diputació Provincial, s’estrenaran obres a nivell nacional i es fomentarà la col·laboració entre grups internacionals de renom, artistes nacionals i talents locals. Esta fórmula, implementada durant més de 12 anys, ha donat excel·lents resultats, promovent la diversitat musical i l’intercanvi cultural a la província.

Presentació del Castelló Music Festival al pati de Les Aules de la Diputació. / Javier Vilar

Classes magistrals

A més, el Castelló Music Festival es distingix com l’únic esdeveniment en la seua classe que compta amb la seua pròpia branca de classes magistrals, coneguda com l'European Music Institute. Estes classes magistrals, que s'han dut a terme dies previs al festival —concretament els dies 14 i 16— compten amb la participació de destacats docents que oferixen instrucció a estudiants de la província, la resta d’Europa i fins i tot la Xina, Taiwan i els Estats Units. Enguany, han desfilat professors guardonats en prestigiosos concursos com el de Ginebra, així com músics de reconegudes orquestres nacionals com l’Euskadiko Orkestra. «Esta iniciativa amplia encara més les oportunitats d’aprenentatge i enriquiment cultural que oferix el Festival a la seua província», afirmen des de l’organització, que remarca al seu torn la necessitat de «fomentar que la música siga més que un art» tractant de «fusionar cultures i fer que els joves intèrprets tinguen accés a educació d’alt nivell», així com «oferir a la societat castellonenca concerts d’excel·lència i rellevància internacional».

Els concerts

La qualitat en la programació de concerts és la que definix del primer a l’últim dels grups i actuacions esta emblemàtica edició. El dimecres, 17 d'abril, a les 19.00 hores, tindrà lloc el primer dels concerts en la Fundació Dávalos Fletcher de Castelló a càrrec de Nordic Chamber Ensemble i els solistes Camerata Nordica.

Alberto Agut en una actuació en col·laboració amb la Camerata Nordica. / MEDITERRÁNEO

El dijous 18, el Museu de Belles arts de Castelló acollirà, a les 19.30 hores, l’actuació de l’orquestra Nordic Chamber Ensemble. El 19 d'abril serà el torn del grup musical Camerata Nordica, que actuarà en el Teatre Payà de Borriana a partir de les 19.00.

El dissabte 20, Camerata Nordica prendrà l’escenari de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. A les 19.30 hores donarà inici l’actuació d’esta orquestra regional de Kalmar, una de les principals orquestres de cambra a nivell internacional. I el diumenge 21, a les 19.00 hores, tindrà lloc l’actuació de David Oistrakh Quartet al Palau de Vivel de la Vall d’Uixò. El mateix grup actuarà el dimecres 24 d’abril, a les 19.30 hores, a l’Auditori de Castelló, així com també el dijous 25 d’abril a les 19.00 hores, a l’Església de Xilxes. Conclourà el cicle el 26 d’abril, a les 19.00 hores, amb l’actuació de David Oistrakh Quartet, a la Casa de la Cultura d’Almassora.