El Rototom de Benicàssim ofrece un 50% de descuento a adolescentes

Un verano más, Benicàssim se llenará de vibraciones reggae con la llegada del Rototom Sunsplash en su 29ª edición. Este año, el festival internaional —que se celebrará del 16 al 21 de agosto— trae consigo una serie de innovaciones destinadas a enriquecer su perfil más inclusivo y familiar, mientras ofrece una experiencia cultural única para todas las edades.

Una de las principales novedades radica en la promoción de abonos, donde el festival refuerza su compromiso con la juventud al introducir descuentos del 50% en entradas y abonos para adolescentes de 13 a 17 años. Esta medida se suma a los beneficios para residentes de Benicàssim, quienes también disfrutarán de descuentos especiales.

Compromiso social

El Rototom Sunsplash reafirma su compromiso social al proporcionar abonos gratuitos para menores de 13 años, mayores de 65 y personas con discapacidad, quienes contribuirán con 10 euros a proyectos solidarios al adquirir sus abonos. Así lo anunciaron ayer dedesde la organización del certamen, que destaca a su vez que la elección de la oenegé beneficiaria será una opción para aquellos que deseen canalizar su apoyo hacia causas específicas, como COCEMFE Castelló o AFA Castelló.

Rototom Sunsplash celebrará su 29ª edición del 16 al 21 de agosto de 2024. / Luca Valenta

En cuanto a la sostenibilidad, el festival mantiene su compromiso plastic free con vasos reutilizables, ofreciendo la opción de devolver el depósito de los mismos o destinarlo a causas solidarias. El año pasado, esta iniciativa recaudó fondos significativos para proyectos de rescate civil humanitario en el Mediterráneo.

Un día menos

Este año, el Rototom Sunsplash celebra su 29ª edición con un día menos de duración, en respuesta al contexto económico global y el aumento de los costos asociados. Sin embargo, la calidad artística y cultural del evento se mantiene intacta, con un cartel que incluye más de 70 nombres destacados como Alpha Blondy, Busy Signal y Dub Inc, Bad Manners, The Wailers, Chambao o Skip Marley como embajador de la nueva generación del rey del reggae en el año del estreno del biopic Bob Marley: One Love, entre otros.

A pesar de los cambios, desde la organización del festival benicense aseguran que la esencia del Rototom Sunsplash permanece intacta, prometiendo una experiencia enriquecedora y emocionante para todos los asistentes.