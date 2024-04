Pro Weekend Fest: Una fira musical pionera a Castelló que arriba als 10 anys

Pro Weekend Fest celebrarà en este 2024 la desena edició de la seua marxa com a fira musical. Un punt de trobada entre els diferents sector simplicats en la música que es desenvoluparà entre els dies 16 i 19 d'octubre en diversos espais de la ciutat de Castelló. Es tracta d'una edició molt especial per a un festival showcase i conferència musical de caràcter internacional que va ser pioner en la Comunitat Valenciana.

«L'objectiu de Pro Weekend Fest ha sigut sempre actuar com una eina que facilite la interacció entre músics, productors, programadors, managers, informadors, tècnics, escoles i qualsevol tipus de professional que participe de manera activa en el món de la música. I en aquesta relació no pot faltar el públic, destinatari final de tot el procés de treball», destaca l'organització. Per estos motius, Pro Weekend compta amb un apartat de festival, dedicat a les actuacions i, al mateix temps, amb una programació pedagògica, amb tallers, classes magistrals i conferències.

Com en anterior sedicions, Pro Weekend Fest reunirà professionals de l'àmbit musical de diferents països i mercats musicals, facilitarà el contacte entre ells i convertirà un any més a Castelló en l'epicentre de la música europea.

«Esta desena edició és una porta oberta en dos sentits, perquè permetrà el contacte de músics amb professionals de la producció, programació i difusió, i al mateix temps descobrirà noves bandes i solistes emergents que cerquen les seues oportunitats per a avançar dins del món de la indústria musical», assenyalen els organitzadors.

Col·laboradors

La desena edició de Pro Weekend Fest compta amb les col·laboracions de l'Ajuntament de Castelló, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Esport, Institut Valencià de Cultura (IVC), Diputació de Castelló, Acción Cultural Española, Agència Valenciana de Turisme Mediterranew Musix, Inaem, Why Portugal, SAMA (Scottish Alternative Music Awards), Pitch Scotland, KulturIx-Arts Council Luxembourg, WeMove Music Croatia, Music FromIreland i Marshall Live Agency.

Els abonaments per a acudir a aquesta desena edició de Pro Weekend Fest eixiran a la venda en els pròxims dies.