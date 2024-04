La Nit de l’Art de Castelló es fa més forta amb 130 propostes artístiques

El vibrant i divers panorama artístic de Castelló es prepara per a rebre una de les seues cites més esperades: la Nit de l’Art. En la seua 16a edició, que es durà a terme els dies 10 i 11 de maig, este esdeveniment cultural torna amb més força que mai, incorporant el Grau a la seua xarxa escènica i prometent una experiència única per a tots els assistents.

Amb més de 130 propostes que emergixen de més d’un centenar de punts en tota la ciutat, la Nit de l’Art 2024 promet ser una celebració tant «potent» com «emotiva, participativa i alegre», segons paraules de la seua directora, Yvonne Bacas, en la presentació que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Castelló, amb la presència de la regidora de Cultura, María España, i el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, entre altres personalitats de la Universitat Jaume I i PortCastelló. Esta trobada, concebuda per a acostar i compartir la creació artística contemporània amb la ciutadania, oferirà una àmplia gamma d’activitats per a tots els gustos i edats.

Des d’exposicions i performances fins a xarrades, tallers i accions participatives, passant per dansa, poesia, música i instal·lacions artístiques, la programació de la Nit de l’Art transformarà els carrers de Castelló en un verdader escenari d’expressió artística. A més, s’estendrà més enllà dels carrers, endinsant-se en museus, espais culturals, centres acadèmics i racons fora dels circuits convencionals de l’art. Així, la Nit de l’Art 2024 permetrà als assistents explorar el ric panorama cultural de Castelló i submergir-se a l’interior creatiu dels estudis d’artistes locals.

L'Ajuntament de Castelló ha estat l'escenari de la presentació de la nova edició de la Nit de l'Art. / Fernando Falcó

A destacar

Entre les iniciatives innovadores de la present edició destaquen propostes com l’espectacle-taller Diversos on fusionaran la dansa inclusiva amb la connexió emocional, oferint una experiència única per als participants.

A més, a la transformació de la ciutat en una extensa galeria a l’aire lliure contribuiran el Mercat de les Arts de l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD); la dansa de l’alumnat del Conservatori Professional de Dansa de Castelló (amb la seua proposta A la recerca de l’aigua) o la dansa interactiva de l’espectacle Gameover, en el qual el públic dirigix a la intèrpret a través dels comandaments d’una videoconsola. També les corals; sessions de dj’s; l’art en viu d’Ana Vernia; les rutes per la història del cinema a Castelló i per les fites artístiques del parc Ribalta; o la facècia itinerant d’Acadèmia 3x4, entre altres iniciatives que es poden consultar en la pàgina web de la cita.

Primera jornada de la Nit de l'Art de Castelló / Gabriel Utiel

Enguany, la Nit de l’Art es presenta com un esdeveniment inclusiu que busca unir mons i generacions, oferint l’oportunitat tant a artistes professionals com a amateurs i artesans de compartir les seues creacions amb el públic. Per primera vegada, el districte marítim se suma a la celebració, amb el Museu de la Mar del Grau com a punt de partida de les activitats.

Fernando Falcó

Entitats col·laboradores

La Nit de l’Art de Castelló és possible gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Art Contemporani de Castelló (Asaco), la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Castelló, la Diputació Provincial, la Universitat Jaume I i PortCastelló.