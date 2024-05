Cultura quitará el nombre de Carles Santos de los Premios de la Música Valenciana

La conselleria de Cultura retirará el nombre del compositor vinarocense Carles Santos de los premios de la música que entrega de forma anual el Institut Valencià de Cultura.La conselleria estudia ahora una alternativa al nombre del artista de Vinarós fallecido en 2017, pero defiende que, con esta decisión que se aplicará ya en la edición de 2024, se atiende al deseo de su familia de que estos galardones instaurados en 2018 no llevaran su nombre.

Así lo señalan fuentes de la propia conselleria en referencia a unas declaraciones realizadas a este periódico por Dolors Cid, esposa durante años de Santos, en las que esta aseguraba que los premios «no representan la concepción de la música» que tenía el compositor. «Mi conclusión después de ver la gala es que quienes organizan estos premios no saben quién era Carles Santos», aseguraba Dolors Cid en 2020.

Por ello, Cid pedía a través de este periódico que se «repensasen» los premios que llevan el nombre del compositor «consultando a las personas que han seguido y entendido su trayectoria». «O, directamente -concluía-, que se retire su nombre si la línea de los premios ha de continuar siendo la misma».

"No se solicitó el permiso a la familia"

«La razón principal de que se esté estudiando otro nombre para los premios es que no se solicitó permiso a la familia ni allegados, por lo que sus protestas fueron públicas y por escrito», subrayaban ayer fuentes de la conselleria.

«Allí -subrayan las mismas fuentes-, su viuda formal expresa su descontento y expone la inconveniencia de la usurpación del nombre, para valorar un aspecto, la música pop en valenciano, por la cual no solo sentía solo indiferencia sino una total repulsa».

El piano con orejas

El IVC instauró en 2018 los Premis Carles Santos para «potenciar a los y las artistas y la industria musical valenciana, contribuir a aumentar los públicos y para que la sociedad conozca los trabajos y la labor impecable que lleva a cabo el sector». El trofeo para los ganadores es una representación del famoso piano con orejas creado por el propio Santos.

En su primera edición incluyó las categorías de artista revelación; mejores discos de canción de autor, música de repertorio, recuperación del patrimonio, música de raíz, fusión, jazz, pop, rock e infantil; mejor canción, mejor diseño, mejor vídeo, mejor gira y un premio honorífico que en 2018 se entregó a Vicent Torrent.

Ningún premio para la música experimental

«Carles sabía muy bien lo que le gustaba y lo que no, y tenía especial aversión -yo diría que era casi una fijación-, contra el mundo de los cantautores, de los que en general no quería ni escuchar hablar -lamentaba Cid en 2020-. Lo folclórico tampoco era santo de su devoción, en general, y no estaba cerca de otros géneros que aparecen el el programa de los premios».

En cambio, y pese a la naturaleza vanguardista de la obra de Santos, los premios que llevan su nombre no reconocen la música experimental o de vanguardia. «Entiendo que es un artista muy difícil si no te lo tomas en serio, que requiere a alguien que lo haya trabajado a fondo -insistía su viuda Cid -. Mi conclusión es que no lo entienden».

Pese a la postura de Cid, el IVC decidió mantener el nombre de los premios, alegado que Caixa de Vinarós, la entidad que administra el legado del compositor, sí apoyaba su concesión.

¿Unificar las galas?

El cambio de denominación de los premios Carles Santos podría unirse a un "rediseño" de la propia gala, algo que las fuentes de la conselleria también están estudiando. Lo que, según indican desde conselleria, no se está planificando, al menos de momento, es una posible unificación en una sola gala de las distintas entregas de galardones que se vienen organizando bajo el paraguas del IVC.

De hecho, el proyecto de la nueva directora adjunta de Audiovisuales del Institut, María Fuster, propone convertir los Premios Berlanga, que entregaba hasta ahora la Acadèmia Valenciana del Audivisual, en un festival “nacional e internacional” que tendrá como referentes a los certámenes cinematográficos de San Sebastián y Málaga.

Y eso que el pasado diciembre, en una entrevista a Europa Press, el vicepresidente Primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, anunció que uno de sus proyectos es unificar en un único acto las tres ceremonias de premios con las que hasta ahora se reconocían los sectores de artes escénicas, audiovisual y musical.

Barrera manifestó entonces que la división en tres entregas de premios "no tiene mucho sentido" y, "por un tema de economía es mucho más sensato que se haga una gala conjunta de toda la cultura". Ha mantenido que "será más vistosa y los recursos que necesitaremos serán muchos menores". "El dinero sale del sufrido contribuyente que paga sus impuestos y debemos intentar hacer más con menos", ha resuelto.