Harbor Club se instala en Moll de Costa con un marcado proyecto musical

En un entorno privilegiado frente al mar y escoltado por el faro del centenario se encuentra Moll de Costa. A su aplaudida línea de eventos, con un salón inaugurado el diciembre pasado, se añade ahora la terraza Harbor Club, con una propuesta distinta e innovadora en la que la música, los cócteles, las copas y la mejor compañía irán de la mano, con el fin de convertir este espacio de ocio en una parada obligatoria tanto para los castellonenses como para todos aquellos que cada verano visitan nuestras costas.

Harbor Club nace con intención de convertirse en el referente del ocio castellonense. Para ello apuesta por una programación muy cuidada, tanto de bandas en directo como de dj’s. Frente a la mesa de mezclas, nombres tan conocidos del panorama nacional como Rubén Coton, Tanya Ryso o Lisa Quer acompañarán a Michel Senar, DJ residente de Harbor Club.

Por lo que respecta a las bandas, la terraza pretende sorprender al público provincial y foráneo con nombres tan contundentes del espectro indie como Neverland Bari, Rocío Saiz o Alison Darwin. La nota de color la pondrán La Perra y el Cari, auténtica revelación del talent show de Mediaset, Factor X. Grupos emergentes como Fulcanelli, Gigante Derry, Mi lado rebelde soleado, El capitán elefante y Defectos darán la pincelada definitiva a esta propuesta que se adivina puntera e innovadora para el público.

Alison Darwin, una banda de indiepost-grunge, se caracteriza por la combinación de una poderosa voz femenina, líneas de bajo potentes, guitarras enérgicas y baterías bailables. / MEDITERRÁNEO

Artistas

La banda Neverland Bari, netamente indie, es un grupo emergente y al mismo tiempo listo para actuar en los grandes festivales de España. Suena con una energía potentísima, con guitarras y sintetizadores atmosféricos, y una dosis adecuada de distorsión. La agrupación busca emocionar a través de las letras y melodías.

Por su parte, Alison Darwin es una banda de indiepost-grunge formada por Laura (vocalista), Aleix (bajo), Josep (batería y coros) y Sara (guitarra). Desde su nacimiento ha recorrido infinidad de salas de conciertos por toda España y ha interpretado temas para los directos de Radio 3. La agrupación se caracteriza por la combinación de una poderosa voz femenina, líneas de bajo potentes, guitarras enérgicas y baterías bailables.

Por lo que respecta a Rocío Saiz, después de pasar por el grupo Las Chillers y el dúo electrónico Monterrosa, presentó en 2021 su primer álbum en solitario titulado Amor amargo. Desde ese mismo año es colaboradora del programa Que parezca un accidente, de Radio 3, dirigido por José Manuel Sebastián, donde Saiz tiene una sección semanal.

La sala Moll de Costa se encuentra en una zona privilegiada frente al puerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Cada mes y los jueves

Asimismo, Harbor Club celebrará mensualmente Love is indie air, cita obligatoria para los amantes del género. Asimismo, cada jueves, la fiesta No iba a salir pero me lié, que prometen convertirse en todo un revulsivo para la previa del fin de semana.

Moll de Costa abrirá sus puertas con contundencia. Durante la temporada estival, la mayor parte de sus eventos se realizarán en sus dos terrazas, bien en la techada inferior, en la que se realizarán los conciertos en vivo, o en la superior, al aire libre, en la que se llevarán a cabo las sesiones de dj’s.