El golfista castellonense Sergio García finalizó su participación en el US Open en el puesto 19, con dos sobre el par, en un torneo ganado por el español Jon Rahm. Al margen del resultado, respecto al cual García se manifestó "contento", su recorrido por el campo Torrey Pines dejó una de las imágenes más curiosas del torneo.

Se produjo en el hoyo 13 y es una auténtica demostración de casualidad y de mala suerte. El borriolense dio un buen golpe, pero la bola impactó contra el mástil de la bandera y retrocedió hacia atrás, con el suficiente impulso como para terminar justo en el mismo sitio desde el cual había golpeado. La expresión de Sergio era de pura incredulidad.

García terminó el hoyo con doble bogey, en una jornada en la que no pudo mostrar su mejor rendimiento.

Satisfacción

No obstante, el borriolense tenía buenas sensaciones a la finalización del torneo. “Es un juego de milímetros y hay veces que la diferencia en un putt de que justo te entre a que justo se salga te cambia un poquito la dinámica. La verdad es que estoy contento con cómo hemos acabado y a ver si continuamos igual”, dijo García, que lleva un año intentando mejorar sus resultados en los greenes.

“La verdad es que tampoco hace falta muchísimo. Mira que he tirado putts buenos, pero creo que he metido tres de más de 4 metros, que no es nada del otro mundo. Por lo menos es bueno ver que ocurren un par de cositas y acabar con una buena vuelta y buen sabor de boca”, añadió.

“La verdad es que es complicado, ahora viene todo muy junto y estoy jugándome mucho también. Quiero clasificarme para la Ryder y sin ninguna duda para mí lo más importante es darme la mejor posibilidad de meterme en el equipo de la Ryder y a corto plazo el British”, finalizó.

La Ryder

“Hablé con el capitán hace tres semanas, tuvimos una conversación. Obviamente tengo que seguir jugando y haciendo cosas buenas. Intentaré clasificarme por méritos propios y si no, darles suficientes motivos para que me puedan escoger”, dijo el borriolense acerca de sus conversaciones con el capitán del equipo, el irlandés Padraig Harrington, y lo que tendrá que hacer para participar en su décima Ryder Cup, en septiembre de este año.