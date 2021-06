Una leyenda del Villarreal CF que se marcha. El lateral izquierdo valenciano Jaume Costa se ha despedido este miércoles de su etapa en el Submarino, tras diez años en el primer equipo groguet, que siempre será del equipo amarillo y que se marcha "muy reconocido" por el trabajo desarrollado en este tiempo.

“Si tengo que definir mi paso por el Villarreal tengo que decir que ha sido espectacular. Once años espectaculares, no solo por el título, que también, pero es por todo. Pero me quedo con la gente, con el club, con el cariño y con la posibilidad de poder haber estado 10 años”, dijo el defensa valenciano, que además se marcha en la temporada del éxito de la conquista de la Europa League.

“Me llevo muchas cosas, los amigos que he hecho, lo que he logrado y como he crecido como persona y jugador. Llegué muy joven, sabiendo que era muy difícil quedarme aquí y han pasado 10 años con la camiseta del Villarreal. Yo soy el ejemplo de que nunca hay que darse por vencido, eso es lo que me llevo de este tiempo. Si yo he llegado, con trabajo y esfuerzo, todos pueden alcanzar su sueño”, añadió.

Respecto a compañeros y entrenadores que le marcaron, Jaume Costa comentó que podría citar cientos de compañeros y entrenadores porque aprendió de todos, pero hizo una mención a Marcelino García Toral.

"Hay veces que no le caes bien a todos, yo con Marcelino he tenido momentos malos y de discusiones constantes, pero para mí es el entrenador con el que mejor he sido y con el que más he sufrido, pero con él fue mi mejor momento. Esos momentos son necesarios, pero creo que he aprendido con todos los entrenadores y compañeros, con todos”, relató.

De su futuro, Jaume Costa aseguró que en su mente no está retirarse. "Tuve la suerte de coincidir con Juan Bernat, un coach que me enseñó que lo importante es lo que estás viviendo y hay que vivir el aquí y el ahora. Ahora estoy disfrutando de mi familia, de mis amigos, y el futuro espero saberlo dentro de poco. Están trabajando los representantes. Me gustaría que fuera cerca de casa”, apuntó.

Sentimiento 'groguet' de por vida

El futbolista valenciano asegura que él nunca ha necesitado besar el escudo para demostrar su sentimiento y prefiere demostrarlo con el día a día.

"Soy del Villarreal, y lo soy porque aquí me han dado mucho. Vine al Villarreal con 100 euros en la cuenta, ya que no cobraba en el Cádiz. Llegué con una niña y sin saber qué hacer. Me lo dieron todo, desde el primer día. Tuve opción de salir y no lo hice, sentía los colores. Todo lo que he hecho lo he sentido necesario, lo he hecho por el equipo, pero sobre todo lo he hecho como lo sentía”, dijo al respecto.

También comentó que no se puede quedar con un momento concreto, pero recordó un episodio en el que en "una época" se lesionó el gemelo y fue por "no hacer las cosas bien". "Marcelino me dijo que no estaba contento conmigo y eso me hizo estar mal. Lo analicé con mi coach y lo cambié, trabajé y regresé antes y mejor. Fue un momento que me hizo cambiar y mejorar”, dijo.

En su despedida, Jaume Costa se acordó de la afición: “el mensaje es de agradecimiento, el año pasado me fui al rival y eso no es fácil, me fui por mis cosas y porque en ese momento no querían que estuviera. Pero a pesar de eso siempre me han apoyado, siempre he sentido el cariño de la gente, y eso sé que lo tendré siempre. Por ello, solo les puedo agradecer. Y a la gente que está en la sombra del club, a los trabajadores, gracias por todo”.

“Yo siempre estaré con el Villarreal, siempre estaré ahí, solo estaré enfrente si me toca jugar contra ellos. Pero a partir de ahí, siempre seré del Villarreal”, concluyó.