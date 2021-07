"Lo femenino es femenino y lo masculino, masculino". Así alude en Instagram la patinadora olímpica rusa Tatina Navka al tinerfeño Cristofer Benítez, un pionero en la práctica de gimnasia rítmica en Canarias. Las reacciones no se han hecho esperar.



Cristofer Benítez, gimnasta tinerfeño consolidado en su modalidad, tiene bastante recorrido sobre el tapiz a lo largo de más de una década, en la que ha sido testigo directo de los avances que en el terreno de la aceptación ha tenido la presencia masculina en esta modalidad de la gimnasia. Sin embargo, su salto al primer plano lo provoca ahora la desafortunada frase de Tatina Navka, una medallista olímpica rusa que practica patinaje sobre hielo. Navka escribe en su cuenta de Instagram, sobre una rutina de Benítez en su participación en la Copa de la Reina, en Guadalajara, que "lo masculino seguirá siendo masculino y lo femenino seguirá siendo femenino. Y mis hijos nunca verán esto y no pensarán que esta es la norma", aunque más adelante ella misma se califica de "tolerante", según la traducción del texto que hace LaSexta.

"Ese vídeo lo colgué en 2019 y ha generado miles de comentarios, la mayoría de rusos. Soy un poco especial con el vestuario y voy más a lo artístico, hago mi ropa un poco más temática. Por eso fui muy criticado en su momento", asegura el gimnasta a EL DÍA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica. Ahora el asunto resurge por los comentarios de la patinadora Navka. Cristofer está viviendo esta situación "con los pelos de punta, he sido pionero, el primer gimnasta en traer medallas a Canarias, estoy desde 2006 compitiendo, tengo 31 años y sigo haciéndolo. Me ha impactado el acogimiento que he tenido, me han llamado del CSD, de la Federación, el alcalde de Santa Cruz, todos apoyándome, diciéndome que Santa Cruz está conmigo", dice el gimnasta, muy agradecido. "El comentario de esta mujer no me va a afectar para nada», asegura. Cristofer, que pertenece al equipo Evangym. Es una de las figuras más populares en el mundo de la gimnasia en Tenerife y ha sido habitual en las competiciones nacionales, integrado en la modalidad de conjuntos mixtos. "Siempre hemos puntuado, el primer campeonato de España fue en 2009, antes nos dejaban pero como Open, para poder participar, como a los extranjeros", explica Cristofer. Esa barrera fue superada cuando la Federación Española de Gimnasia creó el Campeonato de España masculino y la Copa de la Reina, extensiva a los chicos. La presencia del hombre en la Rítmica es plenamente aceptada en el deporte español. Además, los conjuntos mixtos ya participan en igualdad de condiciones con las otras modalidades. Se trata, no obstante, de una conquista exclusiva de la Rítmica española. En otros países no se ha producido la integración masculina en esta modalidad, por lo que tampoco existen las mismas en el concierto europeo o mundial.

El Ayuntamiento de Santa Cruz calificó la cita de "homófoba" y expresó su solidaridad con el deportista. "Cristofer y el resto de gimnastas masculinos son un orgullo para nosotros y un ejemplo de lo que debe ser una sociedad abierta e inclusiva, ¡Gracias por ser pioneros!", añade el tuit del servicio de Deportes, que secunda la condena que hacen tanto la Federación Española como el Consejo Superior de Deportes.