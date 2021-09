Pablo Fornals está viviendo su sueño: ser protagonista con la selección española. Sus dos excelentes temporadas en el West Ham United, donde se ha consolidado como titular en la Premier Legue, le han catapultado a volver a contar para la Roja (es ya 4 veces internacional absoluto) y con protagonismo. De hecho, en esta ventana FIFA ha disputado sus primeros dos partidos oficiales, ante Georgia (30’) y Kosovo (titular), con asistencia y gol respectivamente.

El centrocampista de Castelló vibró el pasado miércoles, ya que gracias a su gol la selección española ganó en Kosovo (0-2) y, unido a la derrota de Suecia en Grecia (2-1), permite volver a depender de sí misma a España para lograr el pase directo al Mundial 2022.

«Fue un estallido de alegría porque el partido no fue nada fácil. Cuando el triunfo fue real tuvimos la felicidad de depender de nosotros, aunque tenemos que continuar y no relajarnos», dijo.

El castellonense disfrutó de su primera titularidad con la selección y con un gol que nunca olvidará. «Hay una serie de pases cortos, me llega el balón con rosca y si lo controlo había sido una perdida, la he dejado correr y cuando la vi botar en mi cabeza solo estaba empalarla y le pegué con todo. Pensaba que iba fuera pero con la reacción de todos me lo he creído», relataba con alegría.

Debutó con Del Bosque

Fornals, a sus 25 años, no olvida su estreno con la Roja en 2016 en un amistoso ante Bosnia. «Debuté en la selección con Vicente del Bosque el año de mi debut como profesional. Mi vida deportiva ha dado muchas vueltas pero trabajo para estar aquí y tener oportunidades que no esperas. El trabajo es lo que hace que haya tenido la oportunidad de salir de titular y hacer el gol», aseguró.