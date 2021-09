Estas son las puntuaciones de los jugadores del Villarreal ante el Elche

El Villarreal CF ha recibido este miércoles por la noche en el Estadio de la Cerámica al Elche CF, en partido correspondiente a la 6ª jornada de Liga en Primera División. Un duelo en el que el conjunto de Unai Emery ha logrado la primera victoria de la temporada (4-1), tanto en LaLiga como en competición oficial. Para ello, el preparador del Submarino introdujo en la alineación ante el conjunto ilicitano hasta siete novedades con respecto al partido ante el Real Mallorca del pasado domingo.

El guardameta Sergio Asenjo, los defensas Mario, Pedraza y Mandi, los centrocampistas Parejo y Yeremi, y el delantero Alcácer son las caras nuevas con respecto al partido en Palma. Se quedan en el banquillo, de aquellos que jugaron ante los bermellones, el meta Rulli y los jugadores de campo Foyth, Raúl Albiol, Estupiñán, Coquelin, Moi Gómez y Danjuma.

Un partido en el que el Submarino ha desplegado un juego espectacular y ha logrado golear al conjunto ilicitano gracias a los tanto Yeremi Pino, Manu Trigueros, Arnaut Danjuma y Alberto Moreno.

Estas son las puntuaciones de los jugadores del Villarreal en la victoria ante el Elche

Una victoria que sirve al Submarino para romper su dinámica de 13 partidos consecutivos, entre amistosos y oficiales, sin conocer la victoria.

Desde la pretemporada, que arrancó el pasado 16 de julio con una derrota in extremis ante el Valencia, hasta la fecha no se había logrado éxito alguno. Es más, el equipo no ganaba un partido desde el 16 de mayo ante el Sevilla en casa y en el campeonato liguero, aunque cierto es que los amarillos fueron capaces de empatar con el Manchester United en la final de la Europa League (1-1) y ganar el título a los penaltis.

Gracias a este triunfo, el Villarreal da un salto en la clasificación de Primera División y ocupa momentáneamente la 11ª plaza, con 7 puntos, a solo tres unidades de la zona europea y con un partido menos por jugar, el aplazado ante el Alavés.

Aquí puedes repasar las estadísticas de toda la plantilla del Villarreal CF en lo que llevamos de temporada 2021/22.