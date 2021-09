Gerard Moreno y Yeremi: ¿Estarán con el Villarreal ante Madrid y Manchester?

¿Jugarán o no jugarán en el Santiago Bernabéu y en Old Trafford, dos de los templos del fútbol mundial? Los servicios médicos del Villarreal CF están pendientes del estado de dos de sus estandartes ofensivos con vistas al inminente duelo del próximo sábado en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto de Unai Emery se medirá al Real Madrid (21.00 horas). Se trata de Gerard Moreno y Yeremi Pino, dos futbolistas que arrastran problemas físicos y cuyo concurso, en estos momentos, está seriamente en el aire, por lo que hasta el mismo día del partido no se sabrá si se podrá contar o no con ellos.