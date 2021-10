Falcao, un unicornio en Vallecas

Paquito, que ya ha vivido más de 70 inviernos, en Vallecas arranca su ronda en el ‘Líder’, un pequeño bar situado tras el fondo del estadio del Rayo Vallecano que ocupan los Bukaneros. En plena Avenida de la Albufera. “Vaya ambiente, Emilio. Hay un tráiler de gente en la calle Payaso Fofó para comprar entradas, A ver si le vais a ganar y todo al Barça”, suelta con retranca al entrar. Emilio, que regenta el bar desde hace tiempo, se viene arriba: “Estamos bien y ellos, regular. ¡Además tenemos a Falcao!”. Tres bufandas del Rayo justifican el uso de la primera persona del plural por parte de este ecuatoriano que ha detectado “muchas camisetas y banderas colombianas desde que fichamos a Falcao. ¡Vallecas es cafetera!”. Y ríe sonoramente toda la clientela.

Paquito se toma su café y arranca Albufera abajo ayudado de su bastón. “No soy futbolero, pero en la calle se habla del colombiano. Debe ser buen jugador, aunque aquí no necesitamos galácticos. Falcao como mucho será un unicornio en Vallecas. Dicen que es buena gente, así que le irá bien”, añade antes de despedirse, cruzándose con una bandera de Colombia que cuelga en un balcón.

La llegada de Falcao ha revolucionado el barrio. Raúl Martín Presa, presidente rayista impopular entre los vecinos, lo presentó como “el mejor rematador de área del planeta fútbol en los últimos 25 años, después de Hugo Sánchez”. Una casualidad calculada porque los dos han vestido la zamarra franjirroja... Para Roberto Trashorras, criado en La Masia y una institución en Vallecas tras pasar ocho años en el barrio y lucir el brazalete y la camiseta número 10 del Rayo, “Falcao encaja muy bien en el estilo de Iraola, con laterales y extremos que centran mucho al área. Porque él es uno de los mejores acabando jugadas. Eso se tiene o no se tiene. Falcao te la lía en cualquier momento. Veremos cómo está físicamente, pero ha empezado marcando y eso es buena señal”, explica a este diario.

El colombiano suma tres goles, habiendo sido titular solo en dos partidos. Iraola está poniéndole a tono, consciente de que llega buscando minutos para ganarse un puesto para el Mundial de Catar con Colombia. Sorprendentemente ha elegido el dorsal 3, en honor a su padre, que lo lució y le metió el gusanillo del fútbol en el cuerpo. Y también sorprendentemente ha elegido el Rayo, por más que Jorge Mendes lo ofreció a equipos como Barcelona o Espanyol, “porque mi familia está cómoda en Madrid”, ciudad que conocían de su etapa atlética.

En la tienda oficial hay poco movimiento a primera hora de la mañana. La dependienta confirma que “se ha notado mucho la llegada de Falcao. No paran de salir camisetas con su nombre”. Tanto que Umbro, la marca que viste al Rayo, se plantea comercializar internacionalmente su camiseta, algo lógico sabiendo que el colombiano acumula más de 17 millones de seguidores en Twitter, cifra que solo supera Piqué en la Liga. Sin embargo, no encontrará muchos followers en Vallecas, donde la gente tiene preocupaciones más mundanas que las redes sociales. “Aquí te piden que te partas la cara por la camiseta y seas uno de ellos cuando acaba el partido. Que seas trabajador, cercano y empático. Radamel lo es y encajará bien aquí”, vaticina convencido Trashorras.

La cola para comprar entradas sube por la calle Payaso Fofó hasta llegar a la Avenida de la Albufera cuando aún no es mediodía. En ella espera con paciencia estoica Pedro, socio del Rayo “desde hace 32 años. Me traía mi padre y recuerdo haber visto a Hugo Sánchez. Estos jugadores son una bendición porque todo lo que cae cerca va a la cazuela. Y eso es gloria para un equipo chico como nosotros. Falcao está en el camino. Hugo creo que marcó 16 goles aquí y este ya lleva 3”.

Diez metros más adelante se adivina un acento extraño. Son Mike y su amigo Robin, dos treintañeros de Brighton que se han animado a comprar las entradas “para ver al Barça y a Falcao. Massive forward!”, apuntan levantando el pulgar mientras sonríen. Pedro les mira con gesto de no entender nada y se ríe. La globalización ha llegado a Payaso Fofó. Hay un unicornio suelto por Vallecas.

Trashorras: “Ni los jugadores ni Koeman están a la altura”

Roberto Trashorras jugó ocho temporadas en el Rayo, pero se crió en La Masia. Para el gallego este Rayo-Barça “es el más igualado de los últimos años. El Barça no tiene el nivel de temporadas anteriores. Desde fuera parece que el Barça mantiene a Koeman porque económicamente no puede hacer otra cosa. Se está tirando de la cantera y eso es de alabar, pero ha bajado el nivel significativamente. No creo que solo haya que mirar a Koeman. Este Barça es apático, no tiene una idea de juego, una identidad futbolística y no piensa como un equipo grande. Al Barça no le vale con competir, está obligado a salir a ganar. Ni los jugadores ni Koeman están a la altura”.