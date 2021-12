La previa | Dos interesantes Bisontes-Alzira y El Ejido-Peñíscola para el día de la Inmaculada

Sin apenas tiempo para el descanso tras una semana cargada de partidos, el Servigroup Peñíscola Globeenergy afronta este miércoles un nuevo encuentro de liga en Segunda División, enfrentándose en esta ocasión a El Ejido Futsal a domicilio (18.00 horas).

Allí el equipo que dirige Santi Valladares tratará de dar un giro a la situación por la que atraviesa con su peor racha de resultados de la temporada. Tres derrotas consecutivas, dos de ellas en liga, han hecho que el equipo del Baix Maestrat haya perdido algo de fuelle y deba centrarse en no ceder ante los rivales que le persiguen en la clasificación.

A pesar de no tener mucho tiempo de preparar el partido tras jugar el sábado, a buen seguro Santi Valladares habrá trabajado con los suyos la definición de cara a gol, algo que han perdido en los últimos partidos y que ha terminado siendo decisivo en los resultados con derrotas ajustadas.

La visita a El Ejido volverá a ser una de las difíciles. El conjunto entrenado por José Fernández solo ha perdido un partido de los siete que ha jugado en casa y eso le ha ayudado a estar en la cuarta posición de la clasificación. Una victoria sobre el Peñíscola pondría a equipo andaluz a solo un punto, por lo que el triunfo visitante no solo es importante para cortar la mala racha de resultados.

Los dos equipos tienen jugadores lesionados que no podrán estar en el partido. En el Peñíscola se lo perderán Orzáez y Rahali, mientras que en El Ejido no estarán disponibles Cristian Rubio, Ramón Vargas y Pipi. El equipo almeriense completará su convocatoria con jugadores del juvenil a diferencia de los del Baix Maestrat, que con una mayor amplitud de plantilla no precisará tirar de jugadores de la cantera.

El Bisontes, contra el Alzira en Grapa

Duelo en la zona noble de la clasificación de Segunda División para el Bisontes Castellón. El equipo de José Escrich, tercero en la clasificación de Segunda División con 24 puntos, recibe hoy en el pabellón Fernando Úbeda de la capital de la Plana (Grapa) al Alzira FS, que es quinto y al que solo separa un punto de los castellonenses.

En este sentido, los locales tienen la imperiosa obligación de vencer este mediodía a los valencianos (12.00 horas) para evitar que estos les superen en una clasificación que está de lo más ajustada a estas alturas de la competición liguera y que cualquier error puede acabar costándole muy caro al equipo implicado.

🏋🏼Bisontes Castellón FS ultimando detalles ante su partido contra Family Cash Alzira de la jornada 15 de Liga en Segunda División que tendrá lugar mañana en Grapa a partir de las 12h. Los de José Escrich siguen terceros en la tabla y quieren seguir sumando puntos en este pabellón pic.twitter.com/kLhCxHnngw — Bisontes Castellón FS (@BisontesFS) 7 de diciembre de 2021

El Bisontes llega a este derbi autonómico tras ceder a domicilio el pasado sábado ante el CD El Ejido Futsal por 3-0, mientras que el Alzira se impuso también como visitante al Visit Calvià Hidrobal por un marcador final de 2-3.