Opinión | Románticos del deporte

Volvió la fiesta a Castelló. Ni el agua ni el frío pudieron con nuestra ilusión de abrazar la normalidad que la maldita pandemia nos había secuestrado. Las blusas, las cintas verdes, el jolgorio de las collas, reencontrarte en la calle con los amigos que hacía mucho tiempo que no veía, los conciertos, las tracas... nos hicieron aparcar por un momento que un loco ha provocado una guerra innecesaria o que el precio de la energía ha debilitado nuestra economía doméstica. La Magdalena nos impregna de vida y hasta diría yo de sentimentalismo.

Compartí buenos momentos en la Bodeguilla de Mediterráneo. Punto de encuentro de la sociedad castellonense. Mi admiración siempre ha quedado para aquellos para quienes el deporte es una pasión y por ella luchan, aún por encima de sus posibilidades vitales. Son los que yo llamo románticos del deporte. En Castellón hay una larga lista y me quedaría corto. En el periódico de Castellón intentamos ponerle cara y ojos día a día. Esta semana José Miguel Varella me contaba sus peripecias para completar su presupuesto y llevar a sus equipos a competir por España. Muchos años conduciendo furgonetas, juntando euro a euro sus presupuestos y luchando por el voleibol. Me dejó deprisa y corriendo porque a las 16.30 horas tenía que entrenar a sus chicas. Un bendito loco del deporte castellonense.

Cerca de él, otro hombre que respira pasión por lo suyo: Luis García. Ha metido al Tau en la élite. Y lo mantiene allí, unos años mejor, otros con menos fortuna. Pero lo suyo es de nota. Seriedad en la gestión para que los euros lleguen a fin de mes.

Me topé en un rincón de la terraza de El Corte Inglés con Sergi Escobar. ¿De qué me habló? Del CD Castellón, claro. Y luego no se pudo ganar en Andorra y también sé que la cosa se complica, pero mientras haya posibilidades... Sí, como cada Magdalena, volvió a sonar el pam, pam orellut. Son miles los que, como Sergi, hacen que la albinegra esté presente en los corazones. Es el año del Centenario. Me duele, a todos, que no esté ahora en el fútbol profesional. No soy adivino, pero pase lo que pase, sigue vivo. Y eso ya es mucho. Algún día alguien se despertará y decidirá no darle la espalda y luchar por él Castellón como gente como Sergi, Conrado, Miguel Ángel, Vicente... Miles de románticos albinegros.

Si de locos tengo que hablar, otro de ellos es Jorge Bellés. El Club de Tenis Castellón agoniza desde hace años. Su modelo actual es insostenible. La propiedad no tiene valor porque el suelo es dotacional deportivo y lo seguirá siendo. Se abrió el periodo de plicas para la compra y el interés de muchos grupos de inversión no se plasmó en propuesta firme. No veían rentabilidad. Y otro loco como Jorge Bellés decidió salvar el club donde él llegó cuando era un niño y presentó una propuesta de compra. Era eso o ver cerrar sus puertas. La pelea por hacer viable económicamente la instalación será dura y arriesgará su patrimonio pero cree en ello.

Dejo para el final a Fernando Roig. Tiene 74 años. Sigue peleando para sacar adelante a sus 3.000 familias ante los envites del precio del gas. A su edad son muchos los que disfrutan de una merecida jubilación. Pasión por la empresa y por el Villarreal CF. Se me erizaba la piel cuando le escuchaba contarme su último proyecto: La Cerámica 4.0. El Villarreal juega unos cuartos de Champions con el Bayern, es séptimo en LaLiga (y estamos disgustados porque nos parece poco), tiene dos ciudades deportivas y va a convertir su estadio en uno de los referentes de España. Otro de mis románticos. Pelemos por lo nuestro, peleemos por Castellón.