Juegos 2030: Lambán ahora no descarta una candidatura... sin Cataluña

Ha llegado la hora de la política. Ya lo advertía la semana pasada el presidente aragonés, Javier Lambán, de que la candidatura conjunta con Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 será o no será dependiendo de una negociación política que no se ha producido y al que le faltan todavía varios capítulos por escribir. Pero el de ayer era para todos algo inesperado. ¿Un puñetazo encima de la mesa de Aragón ante la enésima afrenta del presidente catalán Pere Aragonès o un paso más hacia la ruptura definitiva?

Lambán ahora no descarta presentar una candidatura en solitario, sin Cataluña, y que el Comité Olímpico Español (COE) decida con cuál se queda, Aunque, antes, mañana jueves, trasladará a la opinión pública su oferta técnica para reequilibrar la actual. "En última instancia, Aragón está dispuesto a decirle al COE que si Cataluña se cierra en banda, nosotros estamos dispuestos a plantear otra candidatura para que los Juegos se celebren enteramente en Aragón, que tampoco sería la solución pero que pondría sobre la mesa la capacidad que tiene como comunidad y de sus pistas e instalaciones para desarrollar una candidatura", expresó Lambán este martes, respondiendo de forma contundente a Aragonès, que horas antes había asegurado que "no se modificará ninguna sede ni prueba de los Juegos Olímpicos" si se quiere contar con Cataluña y que "no" tiene previsto entrevistarse con el dirigente aragonés. "Hay un acuerdo técnico que no prevemos que se modifique. Y sobre la entrevista con Lambán, no fui yo el que la suspendió. Mi oferta de vernos sigue en pie, pero no depende de mí", matizó.

Ni más ni menos

Pero Aragón tiene claro que «la pelota está en el tejado del COE, que tendrá que decir si prefiere una candidatura excluyente como la que plantea Cataluña o si quiere una que incluya a todo el Pirineo, que es la que planteará Aragón», replicó Lambán, molesto en la que ya es una discusión política y no solo técnica. Él tampoco tiene intención alguna de reunirse con Aragonès, pero esas afirmaciones del dirigente catalán y su posición llevan a la candidatura a un "callejón sin salida", dijo, que solo puede resolver el COE o el Ejecutivo central.

"No queremos más que nadie pero tampoco menos", añadió. Mientras, la DGA sigue con su hoja de ruta y presentará su propuesta al COE para reequilibrar la candidatura conjunta para los Juegos de 2030 "el próximo jueves". Lo confirmó por la mañana, en un acto en Teruel y antes de que Aragonès hiciera tales aseveraciones. Por eso luego, por la tarde, aprovechaba para pedirle a su homólogo que sea "responsable" porque la propuesta que defiende Aragonès es "inviable" en esos términos de desigualdad y que «ya tenemos que tener suficiente paciencia con los amigos catalanes con sus consultas, sus referendums... que no se avienen a lo que el COI pide para presentar una candidatura».

Por eso le pidió que sea "más empático y comprensivo" si quiere una candidatura "competitiva"que no lo es con la actual, "con un planteamiento desequilibrado e injusto". Y si no lo hace, Aragón hará lo mismo con una propuesta que no piensa modificar "ni un milímetro" y que el COE decida. Lambán se aferra a esa propuesta por presentar que restaure el "equilibrio", la "igualdad", ese "50%" que ahora debe clarificar cómo se logra... Pero también fía el éxito de esa hoja de ruta a que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cumpla con lo prometido a Aragón en septiembre de que así sería. "Solo hace falta que se cumpla lo que se nos aseguró cuando se nos invitó a participar de la misma", remarcó. Y también que «cuando el Gobierno se ha tenido que expresar lo ha hecho en términos positivos» para Aragón y no hay "ningún argumento para pensar que el presidente del Gobierno se vaya a desdecir" de su compromiso.

El interlocutor ha sido el presidente del COE, Alejandro Blanco, y lo seguirá siendo, afirmó. "Otra cosa es que tenga previsto hablar con el ministro del ramo, Miquel Iceta" y si tiene que hablar con Pedro Sánchez lo hará, pero pidió a todo el mundo "calma, tranquilidad y sosiego". "Aragón en lo último en lo que debe caer es en la trampa de las prisas", ya que Cataluña no tendrá hasta julio una decisión definitiva con su consulta. Ayer mismo afirmó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que es "optimista" respecto al pacto entre Cataluña y Aragón y calificó de «innecesaria» la consulta que propone la Generalitat catalana para el 24 de julio.

Lambán tiene el apoyo político de PP, Cs, PAR y Vox, a los que prometió mantener la "firmeza" para reclamar esa igualdad en el reparto de sedes y pruebas que Aragonès ya da por cerrado. "He de reconocer que hasta hace una semana yo era incapaz de distinguir el esquí alpino del esquí de fondo", añadió el presidente, "y sigo siendo incapaz de hacerlo del todo", pero hay unas pruebas "más relevantes" y unas estaciones como Candanchú, Formigal y Cerler tengan «pruebas de primer nivel» en los dos Pirineos y pruebas en los tres valles aragoneses, para que los beneficios se repartan "de forma homogénea".