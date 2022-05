El fútbol no entiende de edades: ¡conoce el 'historión' del equipo femenino del Moncofa!

En el fútbol femenino continúan dándose anécdotas curiosas. Un ejemplo de esto es la posibilidad de que futbolistas que se pueden llevar 20 o más años de diferencia, compitan sobre un terreno de juego. La misma incidencia puede darse en el mismo vestuario: ese es el caso del Moncofa, donde Alecsia-Elena Ghib (15 años) y Paola Darás (35) defienden la misma camiseta, aunque representan dos generaciones bien distintas debido a sus edades.

La perspectiva de Alecsia-Elena Ghib

Alecsia-Elena Ghib comenzó a dar sus primeras patadas a un balón a los 10 años; lo hizo en el Vall de Uxó, en el que militó durante un par de temporadas. Posteriormente, la actual jugadora del Moncofa pasó al Burriana y, después, ya recaló en el Moncofa, en el que está compitiendo por tercera campaña consecutiva.

El fútbol le llegó a Alescia casi desde la cuna, puesto que su padre ha estado ligado al deporte rey durante toda su vida. Así, su figura paternal fue un estímulo para seguir los pasos de este. Durante las tres temporadas vestida de rogeta, «todas las compañeras me han ayudado muchísimo a mejorar como persona y jugadora». «He aprendido muchas cosas, tanto en cada una de las sesiones de entrenamiento como en los partidos; y sé que todavía me queda mucho por descubrir», reconoce.

Por otro lado, Alecsia no esconde es «la más pequeña del equipo». No obstante, también asegura que «nunca me he sentido excluida de mis compañeras: siempre me han tratado como una más, sin tener en cuenta la edad». Además, para la benjamina del Moncofa, «jugar a fútbol ha significado una parte muy importante de mi adolescencia». «Y espero que en el futuro siga siéndolo», apostilla.

La visión de Paola Darás

En las antípodas de la plantilla está Paola Darás, que lleva jugando a fútbol desde los 21 años. Doce temporadas en las que cada fin de semana se ha calzado las botas para practicar a nivel competitivo y federado el deporte que más le gusta. Paola comenzó su aventura futbolística en el Alqueries. Posteriormente recaló en el Benicató, un conjunto nulense en el que ha ido progresando desde que el club salió a competir: desde su equipo fundacional hasta la pasada campaña, cuando echó el cierre su sección de fútbol femenino.

A diferencia de su compañera Alecsia, el actual es su primer curso defendiendo la elástica de la escuadra de la Plana Baixa. «Hice un paréntesis de dos años porque me quedé embarazada, tengo una niña de dos años», asiente. Paola admite que le gusta «mucho el deporte de equipo, pero en especial el fútbol». «Soy muy competitiva: intento darlo todo tanto en los entrenamientos como en los partidos, me siento muy bien físicamente», añade. Para la más veterana del Moncofa, «la edad no debe ser un obstáculo para poder hacer lo que te hace sentir bien».