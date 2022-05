Toni Ten: "Deberíamos haber jugado los ‘play-off’"

Una canasta, en el último segundo de la prórroga de la última jornada, dejó fuera al TAU Castelló de volver a pelear por subir a la ACB. Toni Ten, recién acabado el encuentro ante el Acunsa Gipuzkoa (92-93), hacía un análisis de la temporada y dejaba entrever importantes cambios cara al próximo ejercicio.

"Creo, sinceramente, que lo merecíamos. No quedar quintos ni cuartos ni terceros, como el año pasado, pero es que nos hemos repuesto bien a todo lo que nos ha pasado esta temporada y el equipo ha dado la cara siempre, pero pierdes los últimos cuatro partidos...", introdujo. "El deporte, a veces, es cruel", ahondó. "El partido ha sido un reflejo de lo que ha sido la temporada: ha habido momentos muy buenos, somos capaces de remontar 10 o 12 puntos, todo el mundo suma y hace las cosas bien, hay energía sobre la pista... A veces da gusto vernos jugar", dijo de lo bueno. "Pero hay otros momentos: en las primeras partes no nos enteramos, permitimos canastas muy grandes...", señaló.

"Hemos hecho una temporada aceptable", calificó. "Hemos jugado muy bien muchas veces pero no hemos sido lo suficientemente consistentes como para entrar en play-off", desarrolló. "En la vida no vale con hacer las cosas bien: tienes que sacar sobresalientes, ser el mejor de tu promoción, saber más inglés que nadie...", comparó. "No hemos sido un equipo excelente: fogonazos, partidos puntuales, minutos puntuales...", incidió. "Nos ha faltado un poquito más para haber sacado dos o tres victorias más: la plantilla estaba hecha, pese a los contratiempos que hemos tenido y no habernos podido reforzar como deberíamos, para haber estado en play-off y haber disfrutado de este ambiente...", manifestó el entrenador azulejero.

Ataque y defensa

"Nos hemos malacostumbrado a no salir bien a los partidos, a recibir 45 o 50 puntos en las primeras partes, a tener que remar y encontrar la inspiración para remontar...", insistió. "Hemos metido 80 puntos [de media], pero la consistencia defensiva, muchas semanas, ha sido muy mala", aseveró Ten.

"Ahora mismo, los cuatro primeros son mejores equipos, mejores clubs y mejores estructuras, pero deberíamos haber rascado alguna posición de play-off", dijo antes de deshacerse en elogios con Joan Faner: "Es, con muchísima diferencia, el mejor jugador de la temporada: el que más energía, madurez, solvencia, credibilidad, liderazgo y cojones nos ha dado".

"Gracias, al club y a la afición, por el mejor ambiente del año", concluyó. "Ha sido una lástima, porque creo que eso se podía haber enganchado y acabar el año, después de la pandemia, de la pospandemia y de ciertas circunstancias negativas, ahora que venía la gente al pabellón...", desarrolló. "El impulso de los play-off nos hubiese permitido crecer como proyecto", sostuvo. "Ojalá me equivoque pero... a veces los resultados marcan...", dejó caer Ten.