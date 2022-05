Luis Torcoletti juega de mediocentro en el Vall d'Alba de la liga de veteranos. Se define como un futbolista defensivo, que recupera muchos balones y al que le gusta auxiliar a sus compañeros. El próximo fin de semana finaliza el campeonato y se ha perdido solo uno de los 26 encuentros que ha disputado su equipo. Grandes cifras, en definitiva, sobre todo si se tiene en cuenta que 'Torco' tiene 53 años y que juega contra rivales a los que saca 20.

Este loco del fútbol, argentino e hijo de italianos, llegó a Castellón para instalarse definitivamente en el 2019. Vive en Nules y trabaja de conductor de autobús. Después de solucionar el tema de la casa y del trabajo, su siguiente prioridad era encontrar un equipo con el que jugar: "Me mueve la ilusión, el hecho de seguir disfrutando".

Para no perder la forma mantiene un alto ritmo de entrenamientos. Va al gimnasio tres veces a la semana, sale a correr y se cuida mucho a todos los niveles. "Además me hago dos chequeos del corazón al año", detalla. La "genética" y el hecho de no haber sufrido lesiones graves también explican su buen estado físico.

Eso hace que, al menos por ahora, no note diferencias con sus rivales, mucho más jóvenes: "Estoy a la altura para seguir jugando. Cuando vea que no me siento a la par, que veo pasar la pelota, lo dejaré", explica. No parece, sin embargo, que esto vaya a suceder a corto plazo. De hecho, se queja del tope de edad que hay establecido en la liga, que son 60 años: "Tendrían que eliminarlo".

Y es que 'Torco' es insaciable. Ha pedido que le dejen entrenar con el primer equipo, que juega en Primera Regional, y además ha comenzado el curso de entrenador para transmitir a los más jóvenes sus conocimientos pero, sobre todo, su desmesurada pasión por el deporte rey.