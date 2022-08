España acudirá al Europeo de atletismo de Múnich (Alemania), que se celebrará del 15 al 21 de agosto, con 93 deportistas (51 hombres y 42 mujeres), número que supone la mayor delegación nacional de la historia para un campeonato continental al superar los 92 de la última edición (Berlín 2018).

El Playas de Castellón aportará 13 representantes, con las incorporaciones, respecto al reciente Mundial de Eugene (Estados Unidos), de Dani Rodríguez en el 200, Marcos Ruiz en triple salto, Laura Méndez en maratón y Carla García en 400 vallas. Así, repetirán los provinciales Claudia Conte en heptatlón o Pablo Torrijos en triple salto. Sin embargo, se ha quedado fuera, por decisión técnica, José Emilio Bellido, otro saltador de triple que entraba entre los elegidos, según su ránking.

La lista de atletas que acudirán a Múnich la dio a conocer el seleccionador, José Peiró, quien aseguró que el objetivo es "maximizar el número de medallas, tener el mayor número de finalistas y contar con el mayor porcentaje de atletas que superan una ronda o clasificación similar".

"Es una temporada extraña, en la que coinciden dos campeonatos [Mundial y Europeo] de altísimo nivel con tan solo unas semanas de diferencia", matizó. "Los criterios están adaptados a esta circunstancia: fueron mucho más exigentes para seleccionar en el Mundial y más flexibles en el Europeo, sin olvidar la visión general de los tres aspectos que buscamos", profundizó Peiró.

Máxima ambición

"No nos ponemos techo", manifestó. "Es un campeonato de altísimo nivel, pero pensamos que tenemos un nivel suficientemente alto para pelear por todo»" admitió el seleccionador español, en cuya lista no hay ningún atleta que doble en las pruebas individuales.

Entre las ausencias, destaca la de la embarazada Ana Peleteiro y el lesionado Orlando Ortega. Tampoco irá Bruno Hortelano: "No esta porque no ha sido seleccionable", soltó Peiró. "Primero, porque no ha sido elegible en prueba individual; y para el relevo hablé con él, al ver que corría 400", explicó. "La temporada se le hacía larga y no la afrontaba con las mejores garantías, sigue con un proceso de recuperación de una lesión", ahondó. "Más allá de ser elegido, la predisposición suya fue declinar acudir, porque quería centrarse en esa recuperación", confesó.

En la última edición, en Berlín 2018, la delegación española consiguió 10 medallas repartidas en dos oros, tres platas y cinco bronces. El mayor botín lo logró también en Alemania, en Múnich 2002, con 15 preseas (6, 3 y 6).

Entre los atletas que acuden a Múnich están los 56 que estuvieron en el Mundial de Eugene hace apenas dos semanas, en los que España obtuvo dos bronces: Mohamed Katir en 1.500 metros y Asier Martínez en 110 metros vallas.