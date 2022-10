Las previas | Peñíscola y Bisontes, a por sendas victorias en Segunda

El Servigroup Peñíscola y el Sala 10 Zaragoza protagonizan este sábado un duelo con sabor a primera. Los dos equipos se han enfrentado varias veces en primera división y ahora, desafortunadamente para ambos, lo harán por primera vez en segunda. Será un duelo entre un Peñíscola enrachado en el primer puesto de clasificación y un conjunto aragonés que está en mitad de tabla con 7 puntos.

El equipo líder de segunda división no quiere ver truncada su gran racha de resultados y pretende lograr la sexta victoria consecutiva desde que comenzó la liga ante otro de los equipos fuertes del campeonato. Será una nueva oportunidad para meter más puntos de ventaja a otro de los equipos llamados a pelear por el ascenso en la carrera que los peñiscolanos han comenzado para tratar de volver a la máxima categoría. La plantilla no quiere desperdiciar esta oportunidad más cuando el partido se juega en Peñíscola.

Al Sala 10 Zaragoza le ha costado adaptarse a la categoría pero parece haberlo logrado en las últimas jornadas con las dos victorias seguidas. En su plantilla se mantienen varios jugadores que han estado los últimos años en el equipo como Iván Bernad, Adri Ortego, Richi Felipe, Óscar Villanueva y el veterano capitán Carlos Retamar.

Los dos equipos vienen de una semana atípica con partido entre semana al jugar eliminatoria de Copa del Rey con resultado victorioso para los dos. El esfuerzo realizado en el partido copero y la frescura de los jugadores junto a la profundidad de banquillo pueden ser una de las claves del encuentro.

El partido comenzará a las 18.00 horas en el pabellón municipal Juan Vizcarro con el arbitraje de los colegiados García Robles y López Galiano.

HORA: 18:00h

PISTA: Juan Vizcarro

ÁRBITROS: García Robles (Colegio Andaluz) y López Ganiano (Colegio Catalán)

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA GLOBEENERGY: Starna (1 p.), Agustín Plaza (5), José Mario (2), Pani (8) y Juanqui (9).

Suplentes: Gus (22 p.), Cristian (7), Gauna (10), Saladié (11), Víctor Pérez (14), Elías (18), Diego Sancho (20) y Quintela (23).

Entrenador: Santi Valladares.

SALA 10 ZARAGOZA: Dani Álvarez (1 p.), Adri Ortego (24), Mateo Flores (5), Óscar Villanueva (4) y Richi Felipe (8).

Suplentes: Iván Bernad (25 ps.), Yera (6), Alberto (7), Rivera (9), Retamar (10), Óscar Andreu (11), Marcos (14), Javi Izaguerri (16) y Carlos García (21).

Entrenador: Jorge Palos.

El Bisontes, a olvidar la Copa

Bisontes Castellón se desplaza hasta Leganés para disputar su partido de la jornada 6 este sábado a las 16.00 horas. Tras la decepción copera, el grupo de jugadores dirigido por Manolín tratará de pasar página y sumar un nuevo triunfo para asentarse entre los equipos que mejor han comenzado la liga.

Olvidado el tropiezo copero del miércoles en Elda, el Bisontes Castellón afronta con ganas el partido de este sábado pese a tener solo dos días de preparación. Los jugadores bisontinos buscarán la segunda victoria de la temporada como visitantes ante el Leganés tratando de volver a mostrar su versión más goleadora como hiciesen en el partido frente a El Valle de hace una semana.

El Bisontes se encontrará a un Leganés que por el momento no ha logrado ganar en ninguno de los cinco partidos jugados. No obstante, los de Manolín deberán tener cuidado puesto que los madrileños tienen la necesidad de ganar para no quedarse muy descolgados en la zona baja. Además, al Leganés no se le da mal jugar en su pista habiendo sumado dos empates en los partidos que ha jugado.

Lograr el botín de los tres puntos sería una gran noticia para los de Castellón para recuperarse de la decepción copera y seguir ganando puntos y confianza para los próximos compromisos.

HORA: 16:00h

PISTA: Juan Vizcarro

ÁRBITROS: Cañas Mañas (Colegio Castellano-Leonés) y Corredor Corredor (Colegio Andaluz)

CD LEGANÉS: Rafa Luque (15 p.), Chicho (19), Dani Santos (20), Juanma (9) y Pablo Ibarra (77).

Suplentes: Iker (25 p.), Borja Blanco (3), Manu García (7), Álex Velasco (8), Dela (10), Álex Fuentes (11), Hicham (12), Pichí (14).

Entrenador: Rubén Barrios.

BISONTES CASTELLÓN: Marcos Ferreyra (12 p.), Gambín (4), Vargas (17), Beto (21), David (19),

Suplentes: Iván Bolós (15 p.), Malawy (3), Eric (5), Toni (8), Lorca (10), Mauro Sánchez (13), Rubén Ordóñez (14), Rafael (24), Titín (25), Entrenador: Manolín.