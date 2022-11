Un derbi sempre és especial. El UBE L’Iilla Grau va véncer de forma indiscutible a un CV Mediterráneo que va intentar la remuntada però que va acabar sucumbint per 3-0 (25-17 - 25-23 / 25-23 y 25-23). L’equip local es consolida en el lideratge amb 20 punts en el caseller, mentres el conjunt dirigit per Navarro es manté en la zona mitjana amb 9 punts.

El primer set va ser el més plàcid per a un L’illa Grau que va tancar la mànega per un ampli 25-17. No obstant això, el CV Mediterráneo no havia dit la seua última paraula i es va rellevar després de perdre el parcial inicial.

Un segon set molt igualat i que es va decidir en el tram final del mateix. L’actual líder es va fer gran en els punts clau i es va apuntar el segon set per un ajustat 25-23. Un dur pal per a un CV Mediterrráneo que havia de recórrer a l’èpica per a intentar remuntar el partit.

Intent de remuntada

El tercer set va continuar amb la tònica del segon, amb moltíssimes alternatives en el marcador. El conjunt visitant va dominar en el tram decisiu i tot feia indicar que el partit s’aniria, mínim, al quart set. No en va, el conjunt local va estirar urpa per a remuntar i segellar el triomf en el derbi grauero.

D’esta manera, el L'illa Grau va celebrar el triomf i es consolida en el més alt de la taula.