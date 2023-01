Con un dedo del pie roto y tras caerle la moto encima a 20 kilómetros de meta. Así fue cómo completó Joan Barreda (Honda) la quinta etapa del exigente Rali Dakar 2023, al que el piloto de Torreblanca llegaba con la ilusión de protagonizar una buena actuación en la que está llamada a ser la última edición en la que participa. Por fortuna, pese a la caída y los problemas físicos correspondientes, el castellonense pudo acabar y mantiene sus opciones aunque, eso sí, cedió terreno respecto al nuevo líder, Skyler Howes (Husqvarna).

«Ha sido una etapa difícil. Me tocó abrir pista (fue el ganador de la cuarta jornada) y hasta el punto de repostaje me encontré con otros pilotos, rodamos juntos y nos perdimos», relató el de Torreblanca, quien prosiguió explicando que «ahí perdimos bastante tiempo y luego, la caída que sufrí, me dejó algo confundido. Fue un rebote en una hierba de camello, he salido hacia delante y me cayó la moto encima y me dio en la cabeza, quedando algo confundido por un momento».

Ayudado por cuatro pilotos

Barreda, pese a todo, pudo finalizar el día y sigue en carrera gracias a la ayuda que recibió de compañeros como Toby Price (KTM) y Pablo Quintanilla (Honda). El francés Adrien van Beveren (Honda) fue el ganador del día al imponerse al chileno Nacho Cornejo (Honda) por solo 13 segundos, gracias a los 41 que logró de bonificación por abrir pista. Klein completó el podio a 5:13 y Santolino finalizó a 11:16. El de Torreblanca acabó la etapa a 14 minutos del ganador.

Debido a estos resultados, la clasificación general provisional ha dado un vuelco. El australiano Daniel Sanders perdió el liderato, que ahora ostenta Skyler Howes con su Husqvarna. El argentino Kevin Benavides es segundo a 44 segundos, y Barreda se encuentra a 4:58 del líder.

Este viernes, día de Reyes, el vivac deja Ha’il para dirigirse a Al Duwadimi. Etapa muy larga, de más de 800 kilómetros entre enlaces (409) y especial (465), que se iniciará con pistas rápidas y grandes mesetas.