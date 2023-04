El regreso del Peñíscola FS a Primera División, en el nombre de Juan Vizcarro

Peñíscola amaneció el domingo con la dulce resaca del ascenso. En un día festivo en la localidad, con la celebración de la romería de Sant Antoni después de una larga noche de desenfreno, se unió el regalo que su equipo de fútbol sala le ha hecho al pueblo y sus seguidores volviendo a colocarse en la élite nacional.

La alegría era máxima desde la víspera, en una tarde para recordar por cómo fue celebrado el ascenso por jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados. El club sabe de la importancia de su masa social y no dudó en permitir que todos los aficionados que quisiesen, se fotografiasen con la copa de campeón de Segunda. El público, que llenó las gradas del pabellón Juan Vizcarro, fue vital para que el Peñíscola ganase al Burela (3-1) y que empezase la fiesta.

Precisamente, si de un nombre no se quiso olvidar nadie, fue el del antiguo presidente de la entidad, Juan Vizcarro, cuyo nombre fue coreado tras el encuentro.

Además, Juan Carlos Sánchez, Juanqui, se puso una camiseta del Peñíscola con el nombre de Presi y el símbolo infinito de dorsal. El jugador no podía parar de llorar por haber cumplido lo que quería: regresó a Peñíscola para ayudar a devolver el equipo a Primera, como pretendía Juan, un presidente que fue como un padre para él.

La dedicatoria del entrenador

Santi Valladares también hizo mención: «Tengo un recuerdo especial para dos personas: para mi padre y para Juan Vizcarro, que yo creo que vieron el partido desde algún sitio y seguro que están orgullosos de nosotros». Francisco Paniagua, Pani, fue en la misma línea que el técnico: «El recuerdo de Juan siempre está». «Llevábamos dos o tres temporadas sufriendo, y este ascenso se lo merece tanto él como su familia, por todo lo que hacen por el club», reforzó.

De presidente a presidente

Manuel Sierra, cómo no, también se acordó de su amigo a través de la redes sociales: «Va por ti, amigo». «Ya estamos otra vez donde tú querías. Qué pena que no estuvieras a mi lado, aunque sé que lo estabas viendo, que estabas empujando», dejó por escrito. «¡Qué bonito ha sido cuando la afición, tus supporters , se han acordado de ti y te han cantado!», añadió. «Mucho has hecho de bueno cuando sigues presente entre nosotros», certificó el actual dirigente.

Otro de los pilares

La afición, otro de los pilares del ascenso. «Sin ella, seguramente, no hubiéramos sacado este partido adelante», recordó Valladares. «Ha sido tremendo: tiene una identificación con los colores, jugadores y cuerpo técnico de sobresaliente». «Nos llevó en volandas», subrayó.

La recompensa de la plantilla

Los jugadores, que se han ganado un viaje a Punta Cana por parte del club, celebraron el título hasta altas horas. Antes, el máximo goleador, Pani, comentó: «No pensábamos estar, a falta de cuatro jornadas, ya ascendidos».

El quinto ascenso de Gus

El más veterano del Servigroup Peñíscola, Gus Pérez, se refirió al ascenso como «la ilusión de la gente y del pueblo, que llevaba trabajando y sufriendo muchísimo». El guardameta, con este ascenso, acumula un total de cinco en su carrera. «Sé que no es jugar en Primera División, pero les digo a los chavales jóvenes que muchas veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante», señaló.