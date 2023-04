La alegría ha regresado al Bisontes y al Ciutat de Castelló. El conjunto azulón venció por 3-0 al Full Energía Zaragoza en un igualado partido que se mantuvo sin goles hasta los minutos finales, donde el equipo de Manolín logró los tres tantos.

En una primera parte muy pareja no hubo goles. Pudo avanzar Gambín a los locales tras un pase de David Señoret, pero no tuvo fortuna de cara a gol. El Bisontes no marcaba pero conseguía que el rival tampoco lo hiciese con un gran trabajo defensivo y el resultado al descanso fue de 0-0.

El Zaragoza estuvo a punto de abrir el marcador en los primeros compases del segundo tiempo, Marcos Ferreyra se mostró muy acertado para detener el lanzamiento de Tabuenca, el máximo goleador de la liga. Respondió a esa llegada el Bisontes con una ocasión clara de Ramón Vargas que no entró.

Arreón final... y goles

Cumplido el ecuador del segundo periodo, el Bisontes dio un paso al frente en busca del gol encerrando al rival. Un tiro de David Señoret se topó con el larguero. Vargas también se encontró con el palo en un peligroso lanzamiento hasta que por fin, en el minuto 35, Alberto Lorca abrió el marcador.

El Zaragoza arriesgó con el portero-jugador pero los azulones se defendieron con uñas y dientes antes de poner la puntilla. Malawy anotó el 2-0 a poco más de un minuto para el final del choque.

Un golazo de Lorca por la escuadra puso el 3-0 definitivo y redondeó un triunfo que anhelaba y mucho el Bisontes Castellón.

Tres más Peñíscola FS

Con el objetivo cumplido, el campeón sigue ganando. El Servigroup Peñíscola venció 4-5 al Barça Atlètic en un partido abierto y algo alocado donde ambos equipos buscaron simplemente el sabor de la victoria con sus metas ya logradas. Mati Starna de portería a portería abrió el marcador y José Mario puso el 0-2. Campàs recortó distancias y Pani puso el 1-3 de penalti antes del descanso. En la segunda parte, los goles de José Mario y Víctor Pérez permitieron contener los arreones de un combativo filial azulgrana.