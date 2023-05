Cuando fuimos las mejores: ¿Qué equipos dominaron el fútbol femenino provincial?

Dicen que el fútbol no tiene memoria, que vive del presente (en ocasiones, demasiado). Pero conviene mirar hacia el pasado para saber de donde se viene y apreciar todo el trabajo realizado.

Por ejemplo, la ciudad de Castelló no dispone en la actualidad de equipo alguno en las tres primeras categorías del fútbol femenino, tras el descenso del Castellón la pasada campaña. Pero tampoco en Liga Autonómica, el eslabón futbolístico que, tradicionalmente, representaba el tercer nivel de la estructura de las ligas femeninas, pero ahora es la quinta tras la implantación de la Reto Iberdola primero y de la profunda revolución acometida el pasado verano. Alqueries y Onda también tienen representación en esta categoría, al igual que el Villarreal C. Uno de los tradicionales conjuntos de fútbol femenino de la capital de la Plana es el Drac, cuyo primer equipo llegó a competir unos años en Liga Autonómica precisamente; no obstante, en las últimas campañas, trazó una línea regresiva que le llevó a Segunda Regional y, en la actual, a no competir directamente.

La desaparición del Castellón en 2013, la del Rafalafena años después o la del novedoso Solmar en 2019 representaron noticias muy negativas para el fútbol femenino de la capital.

Pero, antes de todo ese contexto, hubo tiempos mejores. Y es que la entidad albinegra presumió de equipo femenino en Liga Autonómica en la prehistoria, cuando el actual boom del fútbol femenino todavía no se vislumbraba, cuando las televisiones ni tan siquiera se planteaban la opción de ofrecer encuentros de fútbol femenino... El Castellón fue un auténtico fijo hasta la temporada 2012/2013.

El testigo del conjunto orellut en Autonómica lo recogió el Drac: el club presidido por David Reina logró el ascenso a la tercera categoría en 2014, encadenando dos ascensos seguidos. Así, durante las dos siguientes campañas, este equipo representó en buena lid a la ciudad de Castelló por toda la geografía de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, este bienio se cerró en 2016, cuando el Drac no pudo lograr la permanencia y, desde entonces, suma cuatro ejercicios compitiendo de forma consecutiva en Primera Regional.

Más recuerdos

Pero hay más nombres; más equipos que hicieron historia y que, posteriormente, cayeron en el olvido --o no--, porque las protagonistas de aquellas gestas a buen seguro que recuerdan sus éxitos. Éxitos como el del Racing d’Onda, que compitió en Primera Regional (entre 2013 y 2015), compartiendo categoría con el Borriol durante su paso por la categoría (las rojillas nunca descendieron: simplemente, no pudieron confeccionar una plantilla en la campaña 2015/2016).