Helmut Marko, considerado la mano derecha del fundador de Red Bull Dietrich Mateschitz hasta que éste falleció el pasado año, ejerce un rol como asesor externo en el equipo de Fórmula 1. Pero según su director, Christian Horner, el hombre que más poder parece ejercer en la estructura deportiva "no trabaja para la escudería". De ahí, según Horner, que Red Bull Racing no haya hecho ningún comunicado oficial censurando los comentarios racistas que realizó la pasada semana Marko sobre el origen "sudamericano" de Sergio Pérez. Con todo, el revuelo ha sido de tal magnitud que pese a las disculpas del austriaco , aceptadas por Checo, la FIA haya decidido tomar cartas en el asunto comunicándole a Marko una advertencia por escrito.

"Helmut no es parte de Red Bull Racing, por eso no publicamos un comunicado. Él es parte del grupo más grande, Red Bull Company, sobre el cual han hecho un comentario. Existe un código de conducta, ética y deportivo, y nos hemos comunicado con la FOM y la FIA en los últimos días, y ahora les toca a ellos tomar cartas en el asunto", ha dicho Horner esta mañana en Singapur. "Los comentarios de Marko no fueron correctos y él inmediatamente se disculpó con Sergio. Checo es un miembro muy popular de nuestro equipo y yo personalmente presioné mucho para ficharlo en 2021", ha añadido.

En Monza Marko dijo al canal de televisión Servus de Red Bull: "Sabemos que Checo tiene problemas en la clasificaciones, tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como Max Verstappen o como Sebastian Vettel". Además de que México está en Norteamérica, muchos criticaron el tono xenófobo del austríaco, lo que le llevó a emitir una disculpa oficial.

Lewis Hamilton, abanderado de la lucha contra la discriminación en la F1, dijo el jueves en Singapur que "pedir perdón no es suficiente" y mostró su sorprensa ante la falta de reacción por parte Red Bull y de los gestores del campeonato. "Aún nos queda mucho trabajo por hacer de cara al futuro para asegurarnos de que este sea un entorno más inclusivo", subrayó el de Mercedes.