Ubicado en una de las ciudades más futboleras del planeta y fundado en 1874, el Aston Villa FC es uno de los 12 clubs que crearon, en 1888, la Football League. Ganó su primera Copa en 1887 y su primera Liga en 1894. Tres años después inauguró su estadio, Villa Park, que destila pureza y todavía perdura. El club más popular de Birmingham amasa historia, legado y autenticidad, pero a la vez no puede abrazar más fuerte el futuro, el brillo y la actualidad. El Aston Villa, que pelea en cabeza de la Premier League de la mano del técnico Unai Emery, está hoy de moda en todo el mundo. Lo que pocos saben es que lo estuvo antes en Almassora.

Más que una moda, en realidad. Una pasión, porque las modas pasan y las pasiones perduran. Días atrás, movidos por esa pasión, tres jóvenes de Almassora presenciaron en directo y desde la grada de Villa Park, el majestuoso Aston Villa-Arsenal. Tres chavales (Pablo Marco, Javi Blázquez y Carlos Adsuara) tomaron un vuelo desde Alicante, aterrizaron en Birmingham y articularon su agenda en torno al equipo villano. ¿Y por qué? Ellos mismos lo explican a Mediterráneo.

La historia

Todo empezó en 2018. El Aston Villa, que en su día ganó hasta una Copa de Europa (1982), competía en la segunda división inglesa y peleaba por regresar a la Premier. No logró el ascenso aquel año, pero sí captar la atención de Pablo, que entonces tenía 15 años y ya les tomó la matrícula. El curso siguiente empezó a seguir al equipo con más asiduidad, y además tuvo el premio del ascenso de categoría. Desde ese momento, el Aston Villa se convirtió en parte de su rutina, contagiando con el tiempo, a base de vídeos y relatos, a sus amigos y a su familia.

Primera experiencia

De hecho, Pablo ya había ido en febrero a Birmingham con su padre para ver un Aston Villa-Leicester. La experiencia le impactó lo suficiente para querer repetir y, en este caso, convenció a sus dos amigos. Tanto Pablo como Javi y Carlos entrenan al infantil A del Almazora, club en el que dos de ellos además juegan. Por eso, aprovecharon el parón en las Ligas por el puente de la Constitución y el calendario les hizo un guiño generoso. Nada más y nada menos que un partido contra el Arsenal (que iba líder y es rival directo del Villa) en Birmingham.

Para conseguir las entradas, Pablo tiró de contactos. La comunidad en español de seguidores del Aston Villa es cada vez más numerosa, sobre todo tras las llegadas al vestuario de jugadores como Pau Torres y del entrenador Unai Emery, los dos desde el Villarreal, y en especial desde que el equipo cosecha los resultados necesarios para codearse con la élite de la Premier. Pero Pablo ya estaba antes. Cuando decía lo bueno que era Jack Grealish, y lo fichó el Manchester City, por ejemplo. Estaba antes de que todos se subieran al carro. El caso es que tiene un amigo allí y le consiguió las entradas.

De John McGinn a Pau Torres

Su ídolo ya no es Grealish, cuenta, aunque entendiera su marcha. Sus favoritos ahora son el escocés John McGinn (capitán y autor del gol de aquel ascenso) y el mentado Pau Torres. Con Pau se hizo hasta una foto, cuando estaba en el Villarreal y se acababa de marchar Unai Emery, como un presentimiento, pero no le dijo nada del Aston Villa, aunque lo pensara. Quizá un día Pau y Unai puedan recibir en Villa Park a la expedición provincial. De momento, el viaje más reciente causó en Javi y en Carlos el mismo efecto que en Pablo en el pasado. Sencillamente se enamoraron. Del club, de la afición, de la ciudad, de la gente y de todo. De hecho, Pablo, que cursa Estudios Ingleses en la UJI, ya tiene decidido irse de Erasmus a Birmingham, a ser posible pronto. Y Carlos y Javi dicen que este viaje no lo olvidarán jamás, que hoy mismo volverían a embarcar.

Porque solo hay algo mejor que ir al fútbol con tus amigos: viajar para ir al fútbol con tus amigos.

Ah, ganó el Aston Villa, 1-0.