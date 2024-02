Bonmatí, Paralluelo y la selección femenina de fútbol, nominadas a los Premios Laureus

La gala de presentación de los nominados a los Óscar del deporte, los Premios Laureus 2024, se ha celebrado esta mañana en la sede del Gobierno regional, en la Real Casa de Correos. Un escenario que pone de manifiesto el interés de la Comunidad de Madrid por identificar la capital con la gestión de eventos deportivos y casos de éxito, porque dará igual quien gane de entre los ocho galardonados si lo celebra en el Palacio de Cibeles de Madrid el próximo 22 de abril.

La organización ha comunicado que finalmente hay tres categorías con nominaciones españolas de esta XXV edición de estos galardones internacionales del deporte, son las futbolistas internacionales Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo, y también la selección femenina española de fútbol. La jugadora del FC Barcelona, actual Balón de Oro, ha sido nominada en la categoría Mejor Deportista Femenina junto a las atletas Sherica Jackson, Faith Kipyegon y Sha'Carri Richardson, la tenista Iga Swiatek y la esquiadora Mikkaela Shiffrin. En la misma categoría masculina los candidatos son Novak Djokovic, Leo Messi, Mondo Duplantis, Max Verstappen, Erling Haaland y Noah Lyles.

Paraluello competirá por ser elegida como "la Mejor Revelación" de 2023 y se enfrenta en esta categoría con la centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, la delantera del Real Madrid Linda Caicedo, la tenista Coco Gauff, el nadador Qin Haiyang y el atleta Josh Kerr.

Por su parte, la selección femenina de fútbol, tras hacerse con su primer Mundial el pasado verano, ha sido nominada en la categoría de "Mejor Equipo" junto con el Manchester City, la selección alemana masculina de baloncesto, el equipo de Europa de la Ryder Cup, el equipo Red Bull de F-1 y la selección sudafricana masculina de rugby.

Entre los nominados a la Reaparición del año o Mejor deportista con discapacidad no aparece ningún deportista español pero sí en la categoría Sport for good, donde la Fundación Rafa Nadal ha sido elegida para rivalizar por su labor en el ámbito de la educación y el tenis con otras organizaciones como Bola Pra Frente, Dancing Grounds, ISF Cambodia, Obiettivo Napoli o Justice Desk Africa, todas ellas entidades dedicadas a labores sociales vinculadas con el deporte.

Madrid, escenario deportivo

En la gala, en la que han estado presentes figuras relevantes del fútbol como Luis Figo, Emilio Butragueño, Alessandro Del Piero, Ruud Gullit o la jugadora de baloncesto Amaia Valdemoro, participaron también el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La dirigente madrileña no perdió la ocasión para lanzar en inglés al público internacional que pudiera estar viendo la gala su máxima de estos últimos años para convencer de que Madrid es el lugar en el que estar y ser libre ("where you are free to be" fue la última frase de su breve intervención) y destacó su "ilusión" porque estos premios que premian valores como "el esfuerzo, mérito, excelencia, superación, coraje y ayuda a los demás" se entreguen en Madrid: "Todo lo que sucede en torno al deporte nos encanta en este Gobierno y lo fomentamos con ganas", dijo mezclando su lema político con el interés por "consolidar Madrid como región de organización de eventos deportivos".