El ciclista de Castellón que ha 'subido' el Everest... desde el Desert de les Palmes

Reto conseguido. Rubén Capdevila lo ha conseguido.

Rubén Capdevila Miravet teníal este pasado sábado (6 de abril del 2024), una de las citas más especiales de su calendario de ciclismo del 2024. Acostumbrado a subir al podio en las grandes competiciones, el ciclista paralímpico de Castelló hacía un alto para participar en el Everesting Challenge Solidario, a favor de los niños con cáncer. Fue una jornada de lo más emotiva en la que el castellonense realizará 22 subidas al Desert de les Palmes desde la ermita de la Magdalena, acompañado por algunos de los 22 pilotos que le han guiado durante toda su trayectoria deportiva. Es decir, como si subiera el Everest, la montaña más alta del mundo.

Alberto Palomero, Arturo Martínez, Chimo Collado, Dani García, Dani Prats, David Cobecas, Eloy Marmaneu, Ferrán Torla, Fran Torres, Javier Prieto, Javier Rubio, José Martínez, Kike Tortajada, Loys de Tayrac, Óscar Ortells, Quique Molinero, Raúl Estrada, Rubén Sanz, Sergio Ballester, Tomás Ruano, Vicent Perales, Ximaquen y Damián Belles fueron los pilotos que acompañaron a Capdevila en su desafío. Algunos de ellos fueron los que le guiaron, recorrido tras recorrido y ascensión tras ascensión, hasta el restaurante Desierto de las Palmas, centro neurálgico de este reto con el que se pretendía ayudar en la investigación contra el cáncer infantil.

La valoración del protagonista

El propio Capdevila así lo ha agradecido en las redes sociales.

"Desafío conseguido, Everesting hecho. No sé cómo expresar tantas emociones vividas durante el día, tanta gente apoyando, tanto cariño demostrado.... Todavía lo estoy asimilando. Creo que el Desert fue una inundación de gente en bicicletas, me sentí arropado y amado en todo momento. Tengo que dar un millón de gracias a todos los jinetes Dani Prats, Chimo Cortés (Ximaquen), Quique Molinero, Rubén Sanz, Dani García, Óscar Ortells, Damián Bellés, Sergio Ballester, Chimo Collado, José Martínez, Arturo Martínez, Eloy Marmaneu, Ferran Torla, Javier Rubio, David Sarañana, Alberto Palomero y Loys de Tayrac. Mención especial a Quique Tortajada y Loys de Tayrac, por organizar todo en mil maravillas. Gracias a los amigos, familiares, compañeros y motociclistas a todos los que en algún momento estuvieron ahí. Y, por supuesto, agradecer a los auspiciadores que contribuyeron a conseguir el dinero para los niños de cáncer de Aspanion, espero no dejarme ninguno: Restaurante El Desierto de Las Palmas, Cobecas, Enveco, Makro, Tasca Corrales y Frozen Dil, Elite Cementos, Vetenbike, Grup 2 Rodes Castellón, Dstrel Paracycling y Grupo Altissima".