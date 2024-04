La historia de Julen Agirrezabala, el héroe del Athletic de Bilbao en la final: "Mi vida cambió en Peñíscola"

La decisión de Ernesto Valverde de apostar por Julen Agirrezabala en lugar de Unai Simón fue motivo de debate. El propio portero titular de la Selección Española fue quien asumió desde el minuto uno que la Copa, la competición fetiche del club vasco, iba a ser para su joven compañero y se encargó de disipar la polémica apoyando y aconsejando a Julen, aceptando con mucha clase la decisión de su técnico.

Unai Simón junto a Julen Aguirrezalaba en la celebración del título en la Cartuja / Athletic Bilbao

Agirrezabala ya es una leyenda. En la historia del club vasco quedará grabado el nombre de Julen, el canterano del Athletic que se erigió como el guardián de la portería rojiblanca en su camino a la Cartuja y que se hizo grande en una final que llegó a los penaltis y en la que él se encargó de detener uno a Manu Morlanes, que a la postre resultaría clave para alzarse con la Copa del Rey tras 40 años de espera.

Una historia que arrancó en Castellón

Una anécdota que el propio Julen ha destacado es la forma en la que nació su pasión por los guantes y la portería.

En una entrevista del periodista Iker Castaño para el Diario Vasco, el joven guardameta señala cuál fue el punto de inflexión para que terminase siendo el portero titular de la Copa en el Athletic Club de Bilbao.

"Cuando era pequeño no me gustaba mucho el fútbol. Mis amigos sí que jugaban en el colegio, pero yo tiraba por otras cosas. Un verano me fui de vacaciones a Peñíscola con la familia y jugando con mi primo en la playa me dio por ponerme de portero y empezar a parar balones. De ahí empezó mi pasión. Luego ya empecé con los amigos a jugar en el colegio.

Un portero de presente y de futuro

Nacido en el año 2000, la trayectoria de Julen no ha hecho más que comenzar. Las esperanzas depositadas en él son altísimas, de hecho ha sido un fijo en las listas de las categorías inferiores de la selección y se espera que más pronto que tarde aparezca también en las convocatorias de la absoluta para doblarle la apuesta a Unai Simón en su disputa por defender la portería.