Alonso acaba con nuevo 'dardo' a la FIA: "Que corran los demás las sprint"

Fernando Alonso ha terminado séptimo en el Gran Premio de China. No ha podido defender su tercer puesto en parrilla, fuera de la posición que le corresponde por ritmo a su Aston Martin y con mayor degradación que sus rivales. Pero además, se ha visto obligado a hacer una parada extra y completar su penúltimo stint con blandos, ya que no le quedaba ningún juego de duros. Los utilizó en el sprint, donde salió mal parado tras un toque con Sainz que le acarreó una sanción. En este contexto, Alonso se ha sacado la 'espina' y ha despedido el fin de semana en Shanghai con un 'recado' a la FIA: "En las próximas carreras sprint, que corran los otros pilotos, así nosotros nos ahorramos neumáticos".

Alonso, eso sí, ha disfrutado en su remontada final, adelantando a cinco pilotos en las últimas vueltas: “Sí, al final me he divertido. Cuando vas tan rápido, pones un juego nuevo de neumáticos y haces la vuelta rápida siempre es más divertido. Pero ha sido una carrera complicada en cuanto a ritmo, como ya esperábamos".

“Tuvieron suerte los demás, pusieron fuerte porque pusieron el neumático duro y hubo dos coches de seguridad cuando debió haber solo uno. El periodo de ‘safety car’ se alargó tanto que todos empezaron a echar cuentas y vieron que les daba para terminar. Nosotros no teníamos dos juegos de duros, solo teníamos unas blandas y unas medias y con ninguna de las dos podíamos hacer 35 vueltas, así que había que hacer una parada más. Mejor ahorrar ruedas y no hacer la sprint del sábado. Total, solo hay un punto o dos en juego y a veces te penalizan en la licencia, así que quizá vale la pena no salir. Que corran los demás”, ha insistido.

Sobre la carrera en China, Alonso ha hecho una valoración muy positiva: "La verdad es que ha sido muy buena carrera para mí. El ataque al final en el último relevo nos dio la oportunidad de hacer vuelta rápida y acabar con buenas sensaciones. Hemos acabado, creo que a cuatro segundos de Russell, a 10 de un Ferrari… cosas totalmente impensables. Luego, cuando los coches están en su posición natural, vuelve a ser un milagro que acabemos séptimos".

"Quedamos delante de Hamilton y Piastri, cosas que no son normales. Creo que tenemos un coche de media un segundo más lento que McLaren y Ferrari y conseguimos pelear con ellos en carrera. Así que muy contento", ha subrayado Fernando.

El asturiano asume que Aston Martin no está todavía para afrontar desafíos mayores, ni está repitiendo el gran arranque del pasado año, en el que encadenó seis podios en las primeras parte de la temporada y acabó sumando ocho, pero pone en valor el trabajo de los de Silverstone por seguir progresando: "El coche es mejor que el de hace un año, casi segundo y medio, pero nuestros rivales son más fuertes. Parece que estamos séptimo, octavo, noveno. No es tan bueno como el año pasado. El coche no es que sea malo, pero es que el resto son grandísimos equipos. Somos un equipo que hace dos años teníamos una fábrica que parecía una nave de karts y ahora estamos luchando contra los más grandes, tenemos instalaciones muy modernas, hay una gran inversión y somos optimistas. Quedan muchas carreras, mucha tela por cortar y vamos a divertirnos", promete.