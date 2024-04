Ciclismo: La cuarta edición de la Mediterranean Epic Gran Fondo, al detalle

La Mediterranean Epic Gran Fondo by Rotor volverá a tener, como embajador, a Pedro Delgado, todo un ganador de un Tour de Francia y dos Vueltas a España, además de convertirse en un icono del ciclismo a nivel mundial. El segoviano ha declarado que «desde el primer momento en que me propusieron formar parte de este proyecto como embajador, me pareció una prueba muy atractiva». «Ahora que ya lo he vivido, estoy totalmente seguro de que las futuras ediciones serán un éxito rotundo», añadió. «Estoy con muchas ganas de volver a rodar con todos vosotros por los increíbles puertos de la provincia de Castellón», concluyó.

Una cita que ha superado ya los 3.200 participantes (crecimiento constante: de los 1.800 de su nacimiento a los 2.400 del segundo año y a los 2.900 de la tercera edición), con un 70% de fuera de Castellón y 43 provincias representadas en la línea de salida, con ciclistas de una docena de nacionalidades.