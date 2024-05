Vinicius: "La lesión me ha hecho mejor jugador”

Vinicius Júnior llega en el mejor momento de la temporada, después de un inicio de curso complicado para el brasileño en el que las lesiones y los episodios de racismo que sufrió en primera persona le pusieron en el disparadero. Pero en la segunda parte Ancelotti se inventó un nuevo Vinicius, con una forma diferente de jugar, más sin balón y atacando el espacio, y poniéndolo en el frente del ataque. Desde allí ha recogido el testigo de Bellingham como ariete ofensivo del equipo hasta sumar 23 goles y 11 asistencias. Su nombre suena entre los candidatos a Balón de Oro, pero su favorito es otro: ni más ni menos que Toni Kroos.

Suena para el Balón de Oro y tiene por delante la final de Champions y una Copa América. ¿Qué expectativas tiene?

Firmo ganar la Champions, ganar la Copa América y que el Balón de Oro se lo lleve Toni (Kroos) porque es su última temporada y ya no vamos a poder ver a Toni más en el campo y es una pena. Creo que él ha tomado una decisión y todos en el vestuario la entendemos.

¿Qué significaría para usted ganar el Balón de Oro?

Es un premio muy bonito porque trabajas todos los años de tu vida para ser uno de los mejores jugadores del mundo, jugar contra los mejores y jugar en este club, que es el mejor del mundo. Pero en cada partido y más en una final como esta tenemos que estar concentrados en hacer lo mejor en la final para el equipo y luego ya se verá.

¿Está usted en su mejor momento de juego de la temporada?

Sí, sin duda es mi mejor momento. El inicio ha sido muy complicado por las lesiones y todo lo que he pasado. Pero de lo malo siempre hay que sacar siempre algo bueno y la lesión me ha hecho mejor jugador porque he tenido de entrenar más y de ver los partidos, tiempo para mi. Ha sido una temporada complicada, pero yo he preparado mi cabeza para que cuando llegara el segundo tramo, desde enero en adelante, poder estar en mi mejor versión. Me he preparado bien y creo que estoy haciendo las cosas y estoy dando mi mejor versión.

Hablaba antes de Kroos, ¿qué le da al equipo Toni?

Kroos lo hace más fácil para todos porque siempre hay partidos con mucha presión en la que sabemos que si se la damos la pelota a él no la va a perder. Y eso nos facilita el trabajo a todos, no solo a los delanteros. A todos y especialmente al entrenador.

¿Sorprendió en el vestuario su decisión?

No, Toni es así. En el vestuario se dice que hay que ganar esta final por Toni porque es su último partido con nosotros y es todavía mejor persona que jugador. Ha sido importante, no solo para el club, sobre todo para los jóvenes que hemos ido llegando y que solo habíamos visto a Toni por la televisión. Poder verle todos los días es una pasada. Todo lo que hizo la afición y el equipo el sábado para despedirle en el Bernabéu es muy merecido. Él no has dado tanto que ahora tenemos que darle esta Champions.

Oiga, con Bellingham parece que tiene buena sintonía. ¿Le ha hablado de su etapa en el Borussia de Dortmund?

No me ha dicho mucho sobre eso, pero ante el Dortmund tenemos que hacer nuestro juego. Desde que Jude ha llegado nos hemos cambiado las posiciones y nos hemos entendido muy bien. Estoy muy contento porque se haya unido a nosotros y esté haciendo una gran temporada. Y ojalá pueda marcar un gol en la final.

Usted no solo ha cambiado la posición con él, también se ha convertido en un delantero diferente al que era.

A Ancelotti le agradezco todo lo que me ha enseñado, pero sobre todo esta última temporada en la que me ha cambiado de posición. Yo nunca me imagine jugando ahí porque tenía mucha dificultad para hacerlo. No sabía moverme. Al principio le decía que no quería jugar ahí, pero me ha convencido, me ha hecho mejor jugador desde que él ha llegado aquí. Me tiene mucha confianza.

¿Cómo ha sido ese aprendizaje para jugar en su nueva posición?

Me ha enseñado muchas cosas. Normalmente te lo enseña en el campo, pero como era una posición en la que nunca había jugado, tuve que ver muchos vídeos. No solo aquí en Valdebebas, también en casa. Ver cómo juegan los centrales, porque son mucho más fuertes que yo. Y está siendo una temporada muy bonita porque he evolucionado como jugador de una forma que no lo había hecho antes. He cambiado completamente mi manera de jugar. Estoy muy contento y ojalá pueda seguir dando alegrías al técnico.

¿Se fijaba en algún delantero en concreto para desarrollar esos nuevos movimientos?

Sí, me fije en Benzema, porque Karim siempre sale mucho del área y me ha enseñado en el entrenamiento. Le he mirado siempre como a un ídolo y poder entrenar con él todos los días siempre me ha ha enseñado muchas cosas.

¿Tiene alguna rutina para antes de la final de Wembley?

Creo que vamos a hacer lo mismo de siempre. En París nos reunimos todos la mañana de la final y jugamos a las cartas. Así que tenemos que llevarlas otra vez a Londres.

Suerte y gracias.

A vosotros.