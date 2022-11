Los datos del paro juvenil en España no son precisamente buenos. El número de jóvenes en paro menores de 25 años subió en 71.400 personas en el tercer trimestre de este 2022, lo que supone un 15,2% más que en el trimestre anterior, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 540.000 al finalizar septiembre, según datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los jóvenes que tienen dificultad para acceder al mercado laboral pueden solicitar la prestación de 500 euros mensuales que concede el SEPE, que se autoriza una vez consumidas las prestaciones y el subsidio por desempleo. Para que se acepte dicha cuantía, eso sí, solicitan una serie de requerimientos que son los que pasamos a desgranar a continuación.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), consciente de los problemas que tienen los desempleados menores de 30 años ofrece trabajo, prácticas y cursos de formación en distintos puntos de la geografía española, al tiempo que presenta una serie de ayudas.

Las tres ayudas del SEPE

Se puede solicitar en primer lugar la prestación por desempleo dirigida a todas aquellas personas que hayan perdido su trabajo. Para tener acceso a ella, además de estar apuntado al paro, tienes que haber cotizado por desempleo al menos 360 días dentro de los seis últimos años, no haber llegado a la edad de jubilación, no estar realizando una actividad por cuenta propia o ajena a tiempo completo; y no estar cobrando una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

Si no has cotizado los citados 360 días puedes solicitar el subsidio por desempleo, aunque debes saber que para que sea aceptadodebes haber cotizado por desempleo al menos tres meses (si se tienen responsabilidades familiares) o seis meses (si no se tienen responsabilidades familiares) y no llegar a 360 días (en este supuesto, ya se tiene derecho a la prestación contributiva anterior), así como «no percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias», según indican desde el propio SEPE.

La última opción es la ayuda de casi 500 euros al mes –en concreto, 463,21 en la actualidad-, y para que te sea concedida debes carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial; estar por debajo de la edad de jubilación; carecer de rentas superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI); no haber percibido previamente la ayuda económica de acompañamiento establecida en el Programa de Activación para el Empleo (PAE); no estar trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial o no tener suspendido su contrato de trabajo.

Además el SEPE han puesto en marcha un buscador que les ayudará a encontrar ofertas de empleo, prácticas y cursos de formación. Está pensado sobre todo para jóvenes menores de 30 años y puedes acceder directamente pinchando aquí.