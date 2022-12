La ley de 'startups' ya es una realidad material. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el texto de lo que oficialmente se llama Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, con lo que el nuevo marco legal entrará en vigor mañana, tres semanas después su aprobación definitiva en el Congreso y dos días antes de la Navidad. Así, el Gobierno cumple con su objetivo de que esta ley estuviera operativa a principios de 2023.

El texto define, entre otras cosas, lo que la administración pública entenderá a partir de ahora por 'startup' o por innovación, las formas que tendrán estas empresas para acreditarse como tal o los incentivos fiscales a los que tienen acceso ellas tanto como sus inversores.

A modo de resumen, este marco legal cubre a compañías con sede o establecimiento permanente en España y cinco años de vida como mucho (siete, si son biotecnológicas, energéticas, industriales o si han desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España), que no vengan de una fusión o escisión, que no hayan distribuido dividendos, que no coticen, que tengan el 60% de la plantilla trabajando aquí y que tengan "un proyecto de emprendimiento innovador".

"Se considerará que una empresa emergente es innovadora cuando su finalidad sea resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica -esclarece el texto más adelante-, y que lleve implícito un riesgo de fracaso tecnológico, industrial o en el propio modelo de negocio".

Beneficios fiscales

Entre otras cosas, estas empresas gozarán de una tributación más favorable como pagar un Impuesto sobre Sociedades o un Impuesto sobre la Renta de no Residentes del 15% y solo a partir del primer período en que su base imponible sea positiva, así como poder aplazar este pago los dos primeros años. Además, los inversores extranjeros solo tendrán que sacarse un número de identificación fiscal para invertir, y quienes entren de este modo en el capital de una 'startup' podrán deducirse el 50% de las aportaciones que hayan hecho, con una base de deducción máxima de 100.000 euros anuales.

"La nueva ley nos da un marco regulatorio que responde a las especificidades y al carácter innovador del ecosistema emergente", aseguraba la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, tras la aprobación definitiva del texto. "Esta ley completa la renovación del proceso regulatorio para mejorar el clima de negocio en España, que ya está teniendo un impacto positivo en la inversión, en el crecimiento, la innovación y en los trabajos cualificados", concluyó.