¿Cómo afecta a mi jubilación el nuevo sistema de pensiones?

Las pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, causadas con anterioridad al 1 de enero de 2023 y no concurrentes con otras, se revalorizan ya un 8,5 por ciento. El incremento entró en vigor a efectos del 1 de enero del 2023 y los pensionistas ingresarán ya en la nómina de este mes su prestación con las tablas actualizadas. El aumento para las pensiones contributivas, las más frecuentes entre el colectivo de pensionistas y que actualmente perciben cerca de 10 millones de personas, subirán el 8,5%, cifra que resultado de la evolución media del IPC durante 2022.

En 2023 será el segundo año en el que rige la nueva fórmula que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, pactó con patronal y sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas cada año. Esta es el resultante de calcular la media de la inflación entre diciembre del año anterior y noviembre del presente. Lo que ha acabado resultando para el próximo ejercicio ese 8,5%. Es decir, si la pensión media de jubilación es actualmente de 1.141,63 euros (según la nómina de octubre), a partir de enero subirá a 1.238,7 euros, unos 97 euros de incremento medio. También subirán en la misma proporción todas las pensiones contributivas de viudedad, incapacidad temporal u orfandad. Pero son las pensiones por incapacidad permanente las más beneficiadas por el alza en 2023 ya que quedan exentas de cotización a la Agencia Tributaria y, por lo tanto, de tener que presentar la declaración de la Renta del ejercicio de 2022.

Las pensiones mínimas también subirán el 8,5%

Actualmente la pensión mínima no contributiva es de 484,61 euros al mes, una vez de manera extraordinaria el Ejecutivo pactó con EH Bildu subir un 15% estos subsidios. El año que viene el Gobierno ha prorrogado dicho aumento extraordinario y en 2023 las pensiones mínimas no contributivas seguirán en esos 484,61 euros mensuales. En España hay alrededor de 428.000 personas perciben algún tipo de pensión no contributiva -ya fuere mínima o por invalidez-. En el otro lado de la balanza, la pensión contributiva máxima subirá hasta los 3.059,2 euros al mes. En este sentido, la base máxima cotización subirá en línea con las pensiones, el 8,5%.

No habrá 'paguilla'

Si bien la revalorización de las pensiones en función del IPC medio del año anterior fue una novedad el año pasado, este 2023 la normativa ya suma su segundo año consecutivo de vigencia y no será necesaria una 'paguilla' compensatoria para la transición entre uno y otro sistema de cálculo. Algo que sí sucedió el año pasado, cuando las pensiones subieron a principio de año el 0,9%, de acuerdo a la inflación esperada para este año y una vez conocida la inflación media doce meses después se abonó la diferencia entre ese 0,9% y el 2,5% de final de año. A partir de ahora las tradicionales 'paguillas' desaparecen de las nóminas de las pensiones.