La compañía Disney anunció este miércoles que invertirá 1.500 millones de dólares para hacerse con parte del accionariado de Epic Games, la marca creadora de 'Fortnite', uno de los videojuegos más populares del mundo con 100 millones de usuarios mensuales.

La inversión fue anunciada por el CEO de Disney, Bob Iger, en una entrevista con el canal económico CNBC, después de comunicar los resultados trimestrales de la compañía, unos resultados bien recibidos por los inversores en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street y que hicieron subir sus acciones un 5,83%.

La inversión en Epic Games "representa probablemente nuestro mayor penetración hecha nunca en el mundo del videojuego", digo Iger, que no precisó el valor de Epic Games, una compañía que no opera en Wall Street. Iger dijo que esta inversión "no solo es oportuna, sino que representa un importante paso cuando miras las tendencias demográficas sobre cómo pasan su tiempo las generaciones Alfa y Z y hasta los 'millenials'", dijo el ejecutivo.

Epic Games ha firmado recientemente acuerdos de colaboración del juego o los contenidos de 'Fortnite' con otros gigantes del entretenimiento como Lego y Harmonix.