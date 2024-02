El 4YFN estrena su décima edición entre ‘startups’ precursoras y muchos consejos a emprendedores

El maestro de ceremonias trae a colación una cita de Steve Jobs para resumir lo que, a su juicio, tiene enfrente. “La creatividad es simplemente conectar cosas”, le atribuye al fundador de Apple este periodista, David McClelland. “Estos próximos cuatro días van precisamente de eso, de conectar cosas”. Su misión, este lunes, es ejecutar el disparo que da arranque formal al 4YFN 2024 (4 Years From Now), una edición que congratula a sus organizadores como ninguna otra, por ser la número 10 y –precisamente por eso– la más grande hasta la fecha.

Este año, este encuentro diseñado para ayudar a las ‘startups’ a impulsar sus propuestas de negocio poniéndolas en contacto con otras empresas de su estilo, inversores y grandes compañías e instituciones, está desplegado sobre dos pisos (lo que equivale a unos 20.000 metros cuadrados, el doble que el año previo), cuenta con más de 900 empresas (un volumen que supera, por primera vez, al de los congresos previos a la pandemia) y ha despertado más interés que nunca de las grandes corporaciones, según desvelan en este acto inaugural sus dos principales responsables, Yossi Vardi y Pere Durán.

“Las ‘startups’ se han convertido en un actor muy importante de la economía moderna y esto, que hoy es evidente, no lo era tanto hace diez años. El mejor ejemplo es que un evento como este esté en el centro de un congreso como el MWC”, ha reflexionado Duran, director general del 4YFN, haciendo referencia al salto dado a raíz del covid, que provocó que este encuentro se empezara a llevar a cabo dentro de las instalaciones del Mobile World Congress, no en un recinto diferente.

“El principal cambio que hemos visto en los últimos 10 e incluso 20 años es que la forma como se crea y persigue la innovación en el mundo tecnológico ha cambiado por completo: hasta entonces, la innovación era monopolio de las grandes organizaciones (negocios, academia, instituciones gubernamentales…), pero internet ha democratizado esto”, ha apuntado Vardi, su presidente. “Hoy puedes comprar un ordenador por 200 dólares, abrir una cuenta en cualquier proveedor de espacio en la nube y contratar internet, y puedes entrar en el negocio o, por lo menos, dar con una prueba de concepto de tu idea”, ha desarrollado.

Consejos de emprendimiento

Quien más de cerca ha vivido esta evolución son las empresas que, como ellos, recorrían esta senda cuando apenas estaba marcada. La primera, Fractus que, sentada junto a Tiendeo o Mitiga, ha explicado en este mismo escenario del 4YFN como los móviles de todo el mundo han perdido la antena visible gracias a su tecnología y como pasaron de casi tener que cerrar, a ser una empresa que factura 200 millones de dólares americanos al año desde Barcelona.

Los cofundadores de estas tres firmas catalanas han recomendado a los emprendedores que les escuchaban entre la audiencia, entre otras cosas, tener mentalidad internacional y asumir que un proyecto de este tipo requiere dedicación 12 horas al día sin excusas y lidiar constantemente con la incertidumbre. “Elige bien a tu cofundador, elige bien a tus inversores y sé muy honesto contigo mismo”, ha enumerado Àlex Martí, emprendedor tras Mitiga.

Rato antes, también Jordi Romero, de Factorial, había apuntado hacia el factor humano como uno de los elementos al que prestar más atención. Según su relato, en una ocasión trató de resolver un problema contratando a una persona que parecía una solución de varita mágica y no solo no funcionó, sino que además acabó dañando la cultura que se había instalado en la empresa. “En caso de duda, no contrates”, ha simplificado el mismo.

Con todo, el decálogo básico lo ha planteado Cristina Fonseca, de Indicco Capital Partners: construye un producto fantástico, contrata a un gran equipo, no mientas (“Hay una gran diferencia entre forzar las métricas y el habitual ‘fake it, until you make it’”), busca rondas de financiación acorde con el valor que crees que puedas alcanzar, elige un socio capitalista que te encaje, respeta a los socios y piensa en clave ‘maratón’, no carrera.