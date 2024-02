El Mobile World Congress regresa a una Barcelona convertida en capital mundial de la tecnología

Barcelona vuelve a ser la capital mundial de la tecnología. Como cada final de febrero desde hace 18 años, a excepción del pandémico 2020, la capital catalana acoge desde este lunes una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), una de las ferias de referencia del sector, con la vista puesta en las últimas novedades en telefonía móvil, pero también en la estrategia de las teleoperadoras, el despliegue de las redes 5G y, especialmente, en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La palabra de moda en la industria tecnológica ha estado presente en cada rincón del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L’Hospitalet de Llobregat. Todo el mundo habla de la IA, de cómo integrarla en la empresa y de su posible impacto en la sociedad del futuro. GSMA, patronal de la industria telefónica y organizadora del MWC, es consciente de las pasiones que despierta. Quizás por eso ha hecho que dos de los platos fuertes de la primera jornada del congreso hayan sido de Microsoft y Google, los dos gigantes empresariales que pugnan por el liderazgo de este nuevo mercado.

Agencia ATLAS / Foto: Manu Mitru

"La IA es la mayor invención desde la imprenta", ha subrayado Brad Smith, presidente de Microsoft. Su empresa ha invertido más de 12.000 millones de dólares en OpenAI, la creadora de ChatGPT, y lidera el despliegue comercial de esta tecnología. Si la semana pasada Smith anunció inversiones de más de 5.000 millones en España y Alemania, este lunes ha hecho pública su asociación con Mistral AI, una prometedora 'startup' francesa que no para de crecer. Microsoft no quiere poner todos los huevos en la misma cesta y por eso apuesta por diversificar su apuesta y tender la mano a la rival europea de OpenAI.

Apuestas 'tech' del Gobierno

Más allá de ejecutivos, analistas y periodistas, el congreso también ha contado con la participación de autoridades como el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ‘president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, que se han reunido a primera hora para inaugurar la edición de la mayoría de edad del MWC en la ciudad condal. En la tradicional cena de bienvenida del domingo, Sánchez anunció la creación de un gran modelo fundacional de lenguaje de IA entrenado en castellano y otras lenguas cooficiales del país como el catalán, el euskera o el gallego.

A media tarde, el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha avanzado que la próxima semana el Ejecutivo español adoptará un plan para crear una empresa pública dotada con hasta 20.000 millones de euros para invertir en compañías tecnológicas.

Las 'telecos' se organizan

La primera jornada del MWC 2024 ha arrancado de la mano de José María Álvarez-Pallete, presidente del Consejo de GSMA. El también presidente ejecutivo de Telefónica ha celebrado que un total de 47 operadoras y 239 redes que representan más del 65% de las conexiones móviles globales se han apuntado a Open Gateway, una iniciativa lanzada en el Mobile del año pasado que pretende convertir sus redes en grandes plataformas de ventas de servicios digitales.

Jornada concurrida

En sus primeros compases, la feria ha vuelto a dar señales de recuperación. GSMA es optimista, tanto que su director general, John Hoffman, ha asegurado que este primer día de MWC ha sido "problablemente" el más concurrido de su historia. La organización espera que esta edición pueda superar los 95.000 asistentes, lo que supondría la mejor cifra desde la crisis sanitaria. Aunque por ahora no hay datos, el monumental recinto que aloja la feria tecnológica se ha visto más vivo y lleno que en las dos ediciones posteriores a la pandemia. El bullicio del 'networking' también se ha podido apreciar en los salones del 4YFN (4 Years From Now), el evento que reúne a emprendedores, 'startups' e inversores.