Horarios y bajos salarios provocan bajas por ansiedad de los empleados en el sector servicios

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias avisa de que los salarios bajos, los horarios excesivos, la temporalidad en los contratos y los problemas de conciliación familiar en el sector servicios están provocando que cada vez se incrementen más los trastornos por salud mental, como la depresión o la ansiedad, y conlleven a bajas laborales. Al analizar el periodo entre los años 2015 y 2021, el Observatorio evidencia que, en concreto, a medida que aumentan las horas trabajadas crece el número de trastornos ligados a la salud mental. Esto es, el modelo productivo del sector servicios en Canarias «lleva al límite la salud mental de su personal laboral», enfatiza este organismo que dirige Emma Colao.

Para realizar sus conclusiones se han basado en cruzar distintos datos y realizar una prospección de futuro. En el año 2021, Canarias era la tercera Comunidad Autónoma en consumo de hipnosedantes, la segunda en prevalencia de trastornos mentales, casi duplicando la media estatal, y la segunda en horas efectivas trabajadas en el sector servicios. Por tanto, en una proyección que realizan comparando estos parámetros determinan que la tendencia será al alza en los trastornos ligados a la salud mental con las actuales condiciones en este sector en Canarias.

Si esta situación no se corrige, proyectan para el año 2025 que la prevalencia de trastornos mentales en Canarias llegará al 37,56% –de cada 100 personas– y en 2026 al 39%. «Es decir, si continuamos en esta deriva de temporalidad, bajos salarios, tareas de cuidados y saturación laboral, cuatro de cada diez personas en Canarias deberán comprometer su salud mental si quieren seguir trabajando», remarca Colao.

El estudio ha sido realizado por el analista y sociólogo del Observatorio Cristian Perdomo, para analizar el comportamiento del absentismo laboral en las Islas, vinculado al sector servicios. En este sentido, el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias advierte de la "creciente confusión" entre los conceptos de absentismo y baja laboral, que no es lo mismo, precisa Colao. Uno es por causa injustificada y otro es por baja médica, por lo que quiere incidir en que no es de recibo que las patronales canarias pongan todo en el mismo paquete.

Sostiene, además, que en ese absentismo habría que hablar de todos los problemas en el sector servicios, donde «se incumplen de manera sistemática las políticas de conciliación familiar, los tipos de contratos, la mayoría temporales, y las jornadas que no se corresponden con las que se hacen, sino que son mayores», explica la abogada y experta en Derechos Sociales.

¿Y en que datos se basan?

En 2016 de cada 100 personas que acudían a Atención Primaria en Canarias, un 24,9% lo hicieron por un problema de salud mental, según el Ministerio de Sanidad. Esta cifra ha ido subiendo hasta 2020, con un 34,2%, aunque en 2021 –último año del que tienen cifras– cayó ligeramente a un 30,1%. No obstante, la proyección es que en 2025 y 2026 sea aún mayor, hasta el 38,8%.

Hipnosedantes

También han cotejado que en el año 2021 Canarias era la tercera Comunidad Autónoma en consumo de hipnosedantes, solo por detrás de Cantabria y La Rioja. De 1.000 recetas , 48 eran de hipnosedantes.

Asimismo, Canarias se encuentra por encima de la media en contratación temporal con un 18,70%. De otro lado, indica el Observatorio que el informe publicado por el Ministerio de Trabajo evidencia la probabilidad de duplicar una incapacidad temporal de larga duración, a partir de las jornadas de 35 horas semanales de trabajo. En este sentido, con respecto a las jornadas completas con datos del cuarto trimestre de 2023, la media nacional se sitúa en 167 horas, y Canarias es la Comunidad Autónoma con el mayor número de horas mensuales trabajadas en este sector alcanzando las 170 horas, una media de 42,5 horas semanales, superando así en un 21,4% el límite de horas recomendado.

Bajo salario

Otro de los factores analizados es el salario. A medida que este disminuye, aumenta la probabilidad de incapacidad temporal, afirma el Observatorio. La media estatal se sitúa en los 17.022 euros, mientras que en Canarias el salario medio está en los 14.082 euros.

Conciliación familiar

La conciliación familiar es otra carga. El 89,8% son mujeres que trabajan y desarrollan cuidados en el entorno familiar. Como consecuencia, las mujeres disponen de más probabilidades de acabar con una incapacidad temporal de larga duración por la sobrecarga de cuidados.

Entre las medidas, el Observatorio aconseja garantizar una jornada semanal de 35 horas, flexibilizar la jornada laboral para el cuidado ajeno y propio e implementar un modelo de salud mental centrado en la prevención.

Para el psiquiatra Enrique Hernández Reina es cierto que ha aumentado los trastornos adaptativos tras la pandemia. En el caso del sector servicios, expone que factores como que está muy mal pagado, con muchas horas de trabajo, los horarios partidos, los cambios de turno o las relaciones con los jefes o compañeros conllevan a un deterioro de la salud física y psíquica.

Patronales

¿Más reducción de la jornada laboral? ¿A coste de quién?, cuestionan las patronales, que resaltan que ya están aplicando la disminución en los horarios. Las patronales canarias no ven consistencia en el estudio del Observatorio pues entienden que no es un informe amplio y detallado sino que se limita a relacionar datos sueltos. Puede haber problemas de salud mental y bajas pero no hay una relación clara de que sea por el trabajo sino por cualquier otro motivo personal, exponen. En cualquier caso, a toda baja laboral se les presta atención médica, remarcan.

«Lo que es muy preocupante es el nivel de absentismo en Canarias», coinciden el vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, y el presidente de la CEOE -Tenerife, Pedro Alfonso. A cierre de 2023, según un informe elaborado por la CCE, el número de procesos de Incapacidad Temporal iniciados en España se incrementó un 50,1% entre 2021 y 2023.

En Canarias, el aumento ha sido incluso mayor, alcanzando un alza del 73,5%. Además, según un estudio de las Mutuas y el Instituto Valenciano IVIE, Canarias cerró el año 2023 con el mayor nivel de absentismo (un 8,1% de jornadas perdidas frente a un 5,9% de media estatal), indica la CCE.

Las patronales canarias ven preocupante el alto absentismo en las Islas y creen que las mutuas deberían dar altas, no solo el sistema público de salud

En 2021, el coste del absentismo supuso 17.112 millones de euros en España y se perdieron 1,5 millones de jornadas laborales al día. Ambas patronales opinan que hay que buscar «soluciones» porque es un tema muy serio que afecta a la productividad. Consideran, de entrada, que las mutuas deben tener una mayor intervención en las contingencias comunes y puedan dar altasy no solo el Servicio Canario de Salud. Las mutuas ahora solo lo hacen por los accidentes laborales o enfermedades profesionales.

