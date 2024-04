Pallete lanza un mensaje de calma y da la bienvenida a Telefónica a la SEPI y a la saudí STC

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, encaraba una de las juntas de accionistas más relevantes desde que se puso al frente del grupo hace ocho años. La reunión se celebra en pleno terremoto accionarial por la irrupción de Arabia Saudí y del Estado español como nuevos accionistas de referencia. Y el presidente ha optado por lanzar un mensaje de tranquilidad y dar la bienvenida a los nuevos socios en su discurso.

“Entendemos el interés que Telefónica suscita en la comunidad inversora, entendemos a todas las partes que quieren estar en Telefónica porque Telefónica es parte del futuro, un futuro por el que ha apostado. Damos la bienvenida a los que han decidido participar en este futuro”, ha zanjado Álvarez-Pallete. “Agradecemos a los que han recorrido el camino con nosotros, grandes y pequeños porque supieron ver dónde había que estar (…) Gracias a nuestros accionistas por depositar en esta compañía su confianza y apoyarla en los buenos y en los malos momentos.”, ha subrayado.

La junta de accionistas de 2024, el año en que el grupo celebra su centenario, se ha convertido en el estreno para los nuevos accionistas estatales de Telefónica. Arabia Saudí desveló a principios de septiembre su irrupción en el capital de la teleco. Saudí Telecom (STC), controlada por uno de los fondos soberanos del Estado árabe, anunció un plan para alcanzar una participación del 9,9% en la compañía. Un plan por fases, con la compra directa del 4,9% y la toma mediante derivados financieros de otro 5% adicional que todavía están por ejecutar, para lo que debe contar con la autorización del Gobierno español por la vinculación de de Telefónica con la defensa y la seguridad nacional.

En respuesta al movimiento saudí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha movilizado para blindar la españolidad y la autonomía de Telefónica por su carácter estratégico, y ya se ha convertido en un nuevo accionista relevante en lo que supone el regreso al accionariado del Estado un cuarto de siglo después de su privatización total. El Gobierno ha reconocido contar ya con un paquete del 3% en la teleco (y fuentes financieras apuntan a que dispondría de otro 2% en derivados) y su objetivo es alcanzar una participación del 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Y plena pugna entre Estados por convertirse en el mayor accionista de Telefónica, es ahora La Caixa la que ha pasado a ostentar de facto ese papel tras una reorganización de su participación en la teleco. CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha elevado su posición en la compañía hasta el 5% y cuenta también con otro paquete del 2,5% en manos de CaixaBank. Los movimientos anticipan la formación de un nuevo núcleo estable de socios españoles para blindar el control del grupo frente a los intereses de Riad, integrado por el Estado, por CriteriaCaixa y también por BBVA (con un 4,87% del capital).

Celebrar los 100 años y el futuro

Durante su intervención Pallete ante la junta ha reivindicado la labor de Telefónica durante estos 100 años y ha defendido el papel clave que seguirá jugando en el futuro en los campos de la inteligencia artificial, la web 3 o las redes de última generación y afrontando los retos sociales y económicos que conlleva la nueva era de la digitalización.

“Cumplimos 100 años y lo hacemos como merece nuestra historia: honrando nuestro pasado y preparados para el futuro. Una compañía no cumple 100 años si no sirve un propósito, si no se reinventa cada vez que es necesario”, ha apuntado. “Hoy, me comprometo con todos ustedes a seguir construyendo una Telefónica de la que, cuando se mire hacia atrás, dentro de 100 años, se pueda sentir un orgullo similar al que sentimos hoy”.

“La tecnología irrumpe en un mundo donde la geopolítica, la desinformación, la desigualdad y la polarización nos añaden incertidumbre e inquietud. Es la mayor época de cambio tecnológico de la historia de la humanidad y, en su trasfondo, la irrupción de la Inteligencia Artificial. En este contexto Telefónica es clave porque siempre ha sido parte de la solución a los problemas a través de la tecnología”, ha subrayado el presidente de la teleco. Pallete ha vuelto a reclamar una nueva regulación propia del siglo XXI para que haya igualdad de condiciones y poder competir con las grandes tecnológicas, al tiempo que se evite el "uso abusivo" que hacen las 'big tech' de las redes de las telecos y el consumo de irresponsable de energía o de agua en sus operaciones.

Próxima ampliación