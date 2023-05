La candidata del PP a la alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, se compromete a implantar la enfermería escolar en los centros educativos y crear el primer plan de conciliación familiar y laboral, así como un cheque vuelta al cole.

Así lo ha dado a conocer este jueves a pie de calle repartiendo su programa educativo en diferentes colegios de la capital y el Grau, al que se suma la medida autonómica de la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, que impulsará Carlos Mazón desde la Generalitat, si los ciudadanos le dan la confianza para gobernar.

"Daremos facilidades a las familias, que podrán elegir en libertad pensando en la mejor educación para sus hijos", ha señalado Carrasco, explicando que "nuestro modelo educativo es el de la libertad. El Partido Popular garantizará la libertad de elección a los padres, a través del distrito único, para sean ellos y no el gobierno quienes elijan el centro que quieren para sus hijos".

Programas para épocas vacacionales

"En nuestro plan educativo apostamos por la implantación del primer plan de conciliación familiar y laboral en la ciudad de Castelló, en el que no faltarán programas como escoletes d’estiu municipales o similares en épocas vacacionales para dar opciones a los padres que trabajan y para que no se vuelvan a repetir los problemas del verano pasado, donde el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos generó un problema a las familias por no licitar a tiempo las actividades", ha defendido la candidata popular.

Carrasco ha indicado que otro de sus compromisos es "la creación de una segunda escuela infantil pública en el Grau para atender la elevada demanda que existe en el distrito marítimo". También anunció la puesta en marcha del cheque vuelta al cole. "Es una medida de competencia municipal que está en nuestras manos y la vamos a llevar a cabo. El cheque se podrá gastar en material escolar, libros y ropa que se adquieran en comercios locales, ayudando también al comercio de proximidad cuando tanto lo necesita", ha detallado.

"Además, reivindicaremos la construcción del nuevo conservatorio de música y danza, que PSOE y Compromís han retrasado demasiados años por enfrentamientos entre socios de gobierno, desatendiendo las necesidades de la comunidad educativa que sigue acusando la falta de espacio y la saturación en las aulas", ha afirmado.

Aval a la propuesta

La aspirante a la alcaldía defendió la dotación de una enfermería escolar a todos los centros de la ciudad públicos y concertados. "Es una medida que avala el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón y que pide la comunidad educativa. A día de hoy solo dos enfermeras prestan servicio en cuatro colegios de la capital cuando debería llegar a los 43 colegios de Primaria, 36 públicos y 7 concertados de nuestra ciudad", ha argumentado.