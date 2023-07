El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha cerrado en Betxí la campaña electoral de cara a este domingo 23 de julio apelando a "la España de las oportunidades" como han reivindicado la cabeza de lista al Congreso, Susana Ros, y la cabeza de lista al Senado, Amparo Marco. Ambas candidatas han coincidido en destacar la necesidad de un gobierno de izquierdas con Pedro Sánchez como presidente para hacer frente a "los nostálgicos que quieren volver a un país en blanco y negro donde haya españoles de primera y de segunda".

En este sentido, Ros ha defendido las políticas socialistas como "el único proyecto que garantiza continuar avanzando y mejorando las vidas de nuestros vecinos y vecinas". La candidata socialista ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional, el aumento de las pensiones en 1.200 euros más en el año de media o la apuesta por la creación de un parque de vivienda asequible, a las que se ha referido como "el ejemplo de que el PSOE gobierna para las clases medianas y trabajadoras, protegiendo a los que menos tienen".

Por su parte, Marco ha afirmado que "la única propuesta del dúo 'Feijoó-Abascal' es destruir todo aquello que ha conseguido la sociedad española en los últimos años". Además ha añadido que "por ese motivo tenemos que continuar dando la cara. Si queremos avanzar como lo hemos hecho con Pedro Sánchez y no retroceder con recortes y privatizaciones, este domingo tenemos que votar al PSOE con más fuerza y convicción que nunca".

Las cabezas de lista a las Cortes Generales han coincidido en la idea de que estas elecciones "no son un día más, no son un simulacro, estamos en alerta democrática". Por este motivo han apelado a "no perder en un día todo lo que hemos construido juntos y juntas, hagamos que España y Castelló continúen avanzando y mirando al futuro con optimismo".

Finalmente, han remarcado que "la derecha nunca aporta soluciones reales para los problemas, ellos juegan con la confrontación y nosotros trabajamos por la convivencia".

Tren en el Alto Palancia

La cabeza de lista al Senado por el PSPV de Castellón, Amparo Marco, también ha celebrado desde la estación de tren de Soneja que la electrificación de la línea ferroviaria entre Sagunto y Zaragoza “esté cada vez más cerca”. El penúltimo paso administrativo se ha dado con la declaración de impacto ambiental favorable del proyecto, lo que da vía libre al Ministerio de Fomento para abrir la licitación de los trabajos entre Sagunto y Teruel, valorados en 55 millones de euros. Marco ve en esta iniciativa del PSOE “una oportunidad de crecimiento para el Alto Palancia al hacer posible y muy atractiva la parada de operadores que mueven mercancías sobre raíles”.

“El Alto Palancia lleva reclamando un tren digno, más frecuencias y menores tiempos de trayecto desde hace décadas, pero no se les ha escuchado hasta que el PSOE, con Pedro Sánchez en la presidencia el gobierno, lo marcó como una prioridad”. La aspirante socialista ha afirmado que se trata de un proyecto que va unido al desarrollo industrial de la zona, que precisa de "unas infraestructuras más punteras para acoger a las personas y empresas subsidiarias que trabajarán en un futuro próximo en la gigafactoría de Volkswagen en la vecina Sagunto".

La número uno a la Cámara Alta ha destacado que la modernización del trazado permitirá cumplir con una otro reivindicación histórica del Palancia y que no es otra que "contar con mayores frecuencias de conexión con València y Castelló y trayectos más rápidos y cortos”.

Cabe recordar que hasta el momento los ferrocarriles que transitan por esta línea funcionan con diésel. “No solo supone una oportunidad de crecimiento y de hacer más competitiva la comarca, sino también de ser respetuosos con el medio ambiente”. El proyecto incluye la construcción de una subestación eléctrica en Segorbe por 4 millones de euros para proveer de energía a las catenarias.

Empleo en el interior de Castelló

Por otra parte, Susana Ros, ha afirma que “hay que apoyar a las empresas y autónomos que generan empleo en el interior de la provincia con deducciones y beneficios fiscales”, entre otras medidas. Ros, acompañada de la candidata al Senado Eva Redondo y del secretario general Samuel Falomir, ha visitado tres empresas radicadas en Eslida, en las puertas de Espadà, “que son un referente de calidad y servicio para su clientela que cada vez crece más”.

La cabeza de lista socialista aboga por ampliar las políticas públicas que estimulen la generación de economía en el interior de Castellón. “En un contexto en el que las instituciones socialistas han hecho un esfuerzo formidable para dotar a los pueblos de todos los servicios públicos básicos ahora hay que pasar a la acción del empleo para que las personas jóvenes decidan emprender su proyecto de vida en sus pueblos”, ha explicado.

Votar con "orgullo"

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha querido apelar al voto progresista y ha señalado que “si el próximo domingo todos los progresistas de este país salimos a votar, el 24 de julio podemos volver a mirar hacia delante con orgullo”. Así se ha manifestado Ximo Puig en el acto de l'Alcora durante el que ha recordado que “en la Comunitat Valenciana ya sabemos lo que pasa cuando no se vota: El Consell del aguilucho es una realidad”.

Asimismo, el dirigente socialista ha apuntado que “la inmoralidad más grande es que una persona, el candidato de Vox, reniegue de la violencia de género y este condenado por insultar a su mujer” y ha remarcado que “la violencia de género existe porque hay un pensamiento que lo avala: el machismo”, afirmando que “lo que es ideología fascista es no entender que los hombres y las mujeres son iguales”.

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE por la provincia de Castelló al Congreso, Susana Ros, ha reivindicado “votar con orgullo y grandeza al Partido Socialista este próximo domingo” y ha defendido que “los y las socialistas tenemos una hoja de ruta clara y el aval de nuestra gestión durante estos cinco años de Gobierno”: “El 23J hay que votar al PSOE por los jóvenes, por los mayores y por la igualdad”.

Asimismo, Ros ha advertido que “ya hemos visto que representan los pactos de la vergüenza del Partido Popular y Vox” y ha lamentado que “en solo 20 días hemos visto que podemos retroceder 20 años atrás”. Además, ha señalado que “queremos una España donde las mujeres tengan el mismo salario y las mismas condiciones, queremos una España donde rompamos techos de cristal y suelos pegajosos".