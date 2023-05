No todo son palabras en política. Cualquier recurso que ayude a los partidos a movilizar al electorado es un baluarte en campaña, por lo que cada vez es más habitual ver a las formaciones locales componer sus propias canciones, independientemente de las melodías que pueda tener ese partido a nivel nacional.

Independents per Morella, una candidatura de nueva creación en la capital de Els Ports, no ha dudado en concebir un jingle en su debut electoral. La Cançó per Morella habla con admiración de la localidad como un entorno de paisajes y patrimonio excepcional que se enriquece por el tándem que forman las antiguas y las nuevas generaciones.

La melodía, a cargo de la compositora local Paula Tomás, es un llamamiento al sentido común y al amor por la tierra como motor para los morellanos que quieren que su pueblo sea un pueblo vivo. Así lo indica el último verso de la canción, No hi haurà progrés si no sabem cuidar.

Compromís también ha apostado por complementar su ideario con una faceta más artística en plazas estratégicas como Benicarló o la Vall d’Uixó. En la primera ciudad, la coalición se ha encomendado a la artista catalana Glòria Ribera, una cupletista del Para·lel, para dar apoyo en formato musical a la candidata de la formación, Núria Isern. De hecho, la propia entradilla ya es una declaración de intenciones: «Per alcaldable arnaueta...». Para que sea más pegadizo y bailable, el tema cuenta también con la participación del discjockey benicarlando Michel Senar.

De forma homóloga, en la Vall, Compromís lanzó hace un mes Per tot el que importa, una sintonía pop con base electrónica y con una letra que alienta a la ciudadanía a dar un nuevo impulso a las políticas transformadoras de los últimos ocho años.

Más que una letra

Quien también se animó hace cuatro años a crear su propia canción a nivel local fue el PSPV-PSOE de Vila-real, que en el 2019 estrenó su particular banda sonora, Vila-real primer, con música de José Cabanes, letra de Sabina Escrig, guitarra de David Serrano y voz de Sonia de la Vega.

Sin duda, un ejemplo de cómo la música se ha convertido hoy en día en un arma de atracción con fines electorales.