Se aproximan curvas en el Gobierno de coalición. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido una reunión "urgente" de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Según fuentes del sector morado en el Ejecutivo se debe a que los socialistas están poniendo trabas a la derogación de la reforma laboral, un compromiso recogido en el acuerdo de coalición. Así, denuncian que se han producido "injerencias" por parte de Nadia Calviño en esta tarea que recae sobre el Ministerio de Trabajo controlado por Yolanda Díaz.

"Necesitamos abordar la gestión y ejecución de los compromisos de la coalición", señala Belarra en el mensaje que ha publicado en Twitter para dar a conocer el malestar de Unidas Podemos. El conflicto ha surgido por la derogación de la reforma laboral, uno de los principales objetivos de Díaz. La líder de los morados en el Gobierno lleva meses protagonizando una batalla con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para tumbar la normativa que impulsó el PP en el año 2012. La ministra de Economía siempre se ha mostrado en contra. Fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno aseguran que se ha producido una "injerencia" de Calviño en los planes de Díaz.

Díaz tenía previsto iniciar el desmontaje de la reforma laboral en los próximos meses. A ser posible, antes de que terminara el año. Durante las últimas semanas, fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda aseguraban que la derogación de la reforma laboral estaba bastante avanzada. Sin embargo, algo en la coalición ha hecho saltar las alarmas de Unidas Podemos. El ala morada del Gobierno asegura que se trata de un asunto "muy grave".

No lo ve así la parte socialista del Ejecutivo. En la Moncloa apuntan a este diario que hay que "bajar el balón al suelo" y que no perciben "ninguna tensión" ahora mismo en el interior del Gabinete, y que si fuera tan "grave" el conflicto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Días, estaría ya hablándolo bilateralmente con Pedro Sánchez. "No vemos nada urgente, es intentar poner la atención sobre ellos mismos, que no pasa nada. La mesa de partidos se convocará y se abordarán los asuntos que ellos quieran tratar", apuntan en el equipo directo del presidente. Tras publicar Belarra su tuit, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, la llamó para asegurarle que las dos formaciones se reunirán. No había habido, por tanto, un aviso previo, porque Unidas Podemos prefirió primero "calentar el ambiente".

En la Moncloa subrayan que el Gobierno de coalición "goza de muy buena salud" y "en absoluto peligra", y remarcan que la prueba es que se han acordado leyes y medidas importantes, como la subida del salario mínimo, las leyes de universidades y FP, la ley de vivienda —que previsiblemente saldrá del Consejo de Ministros el próximo martes— o los Presupuestos de 2022. "El grado de cumplimiento del pacto es muy alto. Ahí está la retahíla de iniciativas sociales y con satisfacción por ambas partes".

Respecto a la "injerencia" de Nadia Calviño en la reforma laboral, en el entorno de Sánchez recuerdan que él, el pasado domingo en la clausura del 40º Congreso Federal del PSOE y al día siguiente, lunes, en la SER, no habló en ningún momento de "derogación" de la normativa que el PP aprobó en 2012, sino de poner "punto final" a la misma. El líder cree que hay que resolver los problemas "endémicos" del mercado de trabajo, como la precariedad, la temporalidad, el alto paro juvenil o la necesidad de formación, las políticas activas de empleo o la conversión de la fórmula de los ertes en "estructural". Es decir, que siempre ha sido más contenido, señalan, que la parte morada del Ejecutivo. En la Moncloa agregan que, en todo caso, la reforma laboral no compete solo al Ministerio de Trabajo, sino también a otros departamentos que tendrán que opinar sobre la redacción que prepara Díaz.

En el equipo del jefe del Ejecutivo no creen que el malestar de Unidas Podemos obedezca ni a la más que probable decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de despojar de su escaño al morado Alberto Rodríguez, ni al cierre del acuerdo institucional con el PP, que supuso para la coalición aceptar para el Constitucional, por ejemplo, candidatos muy vinculados a la derecha y con conexión con implicados en corrupción. En el primer caso, se trata de una cuestión "estrictamente parlamentaria", y en el segundo, el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, "mantuvo debidamente informado" a los socios de gobierno, de tal manera que eran conscientes y conocían los nombres pactados, tal y como aseguró el ministro este jueves por la noche en la SER.

La mesa de seguimiento

Lo extraordinario de la situación ha hecho que los morados pidan una convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición. Este órgano fue creado al comienzo de la legislatura como una herramienta para evitar contradicciones en el seno del Gobierno y en la acción parlamentaria. Además, el protocolo de funcionamiento que regula esta mesa también recoge que se abordarán las cuestiones relativas al cumplimiento del programa de coalición. En concreto, entre sus funciones está la de "solventar las discrepancias que puedan surgir en el ámbito del gobierno de coalición en ejecución de los compromisos del acuerdo programático".

En lo relativo a la reforma laboral, el programa firmado por Sánchez e Iglesias establece en el punto 1.3. el compromiso de "derogar la reforma laboral" y "recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012". Tras casi dos años gobernando, socialistas y morados apenas han hecho uso de este instrumento. Ni siquiera en los momentos de mayor crispación dentro del Ejecutivo -el precio de la luz, la regulación de la vivienda, la situación de Juan Carlos I...- han desencadenado una petición de este estilo.

