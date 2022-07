El Gobierno prefiere ser deliberadamente cauto. Sin cerrarse ninguna puerta de cara al futuro. Sin anticiparse a un hipotético indulto de Manuel Chaves y, sobre todo, de José Antonio Griñán, sobre el que pesa la condena más grave —seis años de cárcel—, pero, y esto es lo más importante, sin descartarlo. El Ejecutivo, al igual que el PSOE, insiste por el momento en que la pieza política de los ERE no es comparable a la Gürtel, porque en este caso ninguno de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes federales del partido se enriquecieron personalmente. Es decir, que no queda manchada ni su integridad ni su honestidad personales.

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, rechazó este martes hacer "hipótesis" sobre la posibilidad de que Griñán pueda recibir la medida de gracia. Adujo que prefería no pronunciarse por "rigor" y por "respeto". La ministra indicó que se conoce solo el fallo, pero no los argumentos aportados por un Tribunal Supremo que, por mayoría de tres a dos, confirmó los aspectos esenciales de la resolución del caso de los ERE dictada por la Audiencia de Sevilla, que también condenó a Chaves a nueve años de inhabilitación (pero no a prisión). Y recordó que hay anunciado un voto particular de las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer, que consideran que tanto el expresidente Griñán tendría que haber sido absuelto del delito continuado de malversación, revocando así su condena a cárcel.

Para Rodríguez, elucubrar sobre un posible indulto "es avanzar muchas pantallas". "No conviene aventurarse en hipótesis", defendió. El Gobierno manifiesta su "respeto" por las decisiones judiciales, pero no conoce "los términos exactos" y el sentido del voto particular de Polo y Ferrer. Sí destacó que de "todos los pronunciamientos judiciales" habidos hasta ahora en la pieza política de los ERE, "todos concluyen que no hubo enriquecimiento personal".

Cuando se le preguntó a la portavoz si el Gobierno entiende que no hubo corrupción al no haber lucro (la Audiencia sí dijo que la red sirvió para alimentar las redes clientelares del PSOE), insistió en que el Ejecutivo no conoce los fundamentos jurídicos de la sentencia (ya firme) y recordó que el trámite de la medida de gracia requiere de "muchos trámites previos para empezar la solicitud".

PSOE defiende a Chaves y Griñán en el caso de los ERE pero el PP pide responsabilidades https://t.co/y4bFcfL6JC pic.twitter.com/OHoErc9JzA — Europa Press TV (@europapress_tv) 26 de julio de 2022

"Ni un solo céntimo de euro"

Antes de que saliera la portavoz, hizo una valoración desde Ferraz la nueva portavoz del PSOE, la ministra Pilar Alegría. Respondía a la estrategia calculada desde la Moncloa, adoptada en 'maitines', conscientes como eran en el Gobierno de que habría una decisión inminente del Supremo que seguramente sería adversa a Chaves y a Griñán. Alegría, en su primera rueda de prensa en la sede, aseguró que con la condena "pagan justos por pecadores" y mostró su convicción de que ninguno de los dos expresidentes se llevó "ni un solo céntimo de euro" con el sistema fraudulento de ayudas sociolaborales que además, recalcó, fue aprobado en su momento con los votos del PP andaluz.

"La integridad de Chaves y Griñán llegó al extremo de renunciar a cualquier responsabilidad pública el mismo día que se conoció su imputación", justificó Alegría, que remachó que no ha habido enriquecimiento ilícito y que, aunque no sabe si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con ellos, "no solo el secretario general sino todo el partido defiende la honestidad ha quedado demostrada", informa EFE.

Alegría mantuvo que el sistema de ayudas que se puso en marcha a primeros de los años 2000 pretendía salvaguardar cientos de empleos y de empresas afectadas por las grandes crisis industriales. Y que eso fue lo que guió a Chaves y Griñán. El problema es que se ideó un mecanismo, el de las transferencias de financiación, que escapaban al control y que permitió la aparición de intrusos y altísimas comisiones a las consultoras y a las corredurías de los sindicatos. La portavoz reprochó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por su falta de "pudor" y de "prudencia", porque él es el "único presidente de un partido en este país condenado por financiación ilegal y en ningún momento se le ha escuchado denunciarlo".

La bandera de la regeneración democrática

Los socialistas, sobre todo en Andalucía, han sufrido un mazazo con una sentencia que apuntilla a Griñán pero mancha a todo el partido. Aunque la actitud de Sánchez hacia los dos expresidentes siempre ha sido muy pragmática. Distante, fría. Él no tenía ninguna vinculación emocional ni política con ambos y desde el primer minuto enarboló la bandera de la regeneración democrática. Tanto Chaves como Griñán dejaron sus escaños en Congreso y Senado en 2015 y un año más tarde, con su procesamiento, se dieron de baja en el PSOE. El hoy presidente ha hecho siempre hincapié en que su Ejecutivo es "social y ejemplar", a diferencia de lo que ocurrió en el PP, por eso sorprendían las palabras de este martes de Rodríguez.

Sin embargo, fuentes del Gobierno insistían en que no sería prudente pronunciarse sobre un indulto que no se ha pedido —el abogado de Griñán lo ha anticipado, pero podría agotar primero la vía judicial (aún puede acudir en amparo al Constitucional)—, y menos aún cuando no se conoce la sentencia. El Ejecutivo, "por seguridad jurídica y para evitar que le acusen de haber tomado ya una decisión, tendrá que estudiarlo todo". "No podemos recortar los derechos de los dos expresidentes y del resto de condenados. Todos tienen derecho a pedir la medida de gracia, y todas las solicitudes se estudian", lo que no prejuzga que se vayan a conceder, subrayaban las mismas fuentes.

#EnDirecto | El Gobierno no aclara si concedería el indulto a Griñán: "Es avanzar muchas pantallas". Hablamos "de una sentencia de la que no conocemos los argumentos jurídicos" y "en cualquier caso, el trámite de indulto requiere de muchos trámites" para empezar la solicitud pic.twitter.com/qQO6oLWx7f — Europa Press (@europapress) 26 de julio de 2022

Desde el PP, mostraron su "sorpresa" por el hecho de que Alegría "abandonase el palacio de La Moncloa en mitad de una reunión del Consejo de Ministros para dar una rueda de prensa en Ferraz para, primero, calificar de honrados y honestos a dos expresidentes del PSOE a los que el Tribunal Supremo les atribuye delitos de corrupción, y segundo, para criticar a Feijóo". "El PSOE le hace oposición a la alternativa. Y lo hacen en un día en el que, más que atacar, deberían pedir disculpas", señalaban fuentes de la cúpula popular, informa Pilar Santos.