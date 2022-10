Los 'comuns' ejercen de puntal de Yolanda Díaz para impulsar Sumar

Si una cosa ha constatado Yolanda Díaz es que la cuadratura del círculo que busca para que Sumar sea concebido interna y externamente como un movimiento ciudadano que no sea encasillado como un artefacto electoral y vaya más allá de una mera suma de siglas es una misión casi imposible. Lo saben bien los 'comuns', que en su génesis apostaron exactamente por lo mismo y que comprobaron en su propia piel como, al final, la dinámica electoral y las cuotas de partidos acaban engullendo al menos una parte de la vocación inicial. Es esa experiencia y planteamiento compartido, así como el sello plurinacional que busca imprimir Sumar, el que explica en buena medida por qué la formación de Ada Colau ejerce como principal puntal del proyecto de Díaz, que este sábado se presenta en Cataluña.

El acto no será en Barcelona, sino en Sabadell. La elección no es baladí. Más allá de la capital, los 'comuns' depositan altas expectativas en el diputado Joan Mena como candidato, además de ser una de las ciudades donde más intensamente se ha trabajado para superar la fragmentación del espacio. En las elecciones municipales del 2019 concurrieron en hasta cuatro candidaturas distintas de la órbita de los 'comuns'. Cuando Díaz expresó que quería pisar una ciudad del área metropolitana, En Comú Podem tuvo claro dónde y se puso manos a la obra para organizarlo todo. Una fotografía muy distinta a la que se encuentra Sumar cuando visita otros territorios donde no se han tejido confluencias previamente o cuando tiene que lidiar con las reticencias de Podemos a diluir su marca. En el caso de la marca catalana, las rencillas con Podem y las tensiones con los partidos preexistentes ya son prácticamente parte del pasado.

Estrecha relación

"Los 'comuns' apostaron desde el primer momento por el liderazgo de Díaz y por Sumar y están colaborando a que el proyecto avance con planteamientos constructivos. Comprenden lo que estamos impulsando porque parte de su ADN partía de los mismos principios", explican desde el entorno de la vicepresidenta. "Yolanda Díaz es nuestra líder en el Gobierno y el principal referente estatal del espacio. Damos pleno apoyo a sus pasos y estamos dispuestos a colaborar con todo", aseguran desde la cúpula de Catalunya en Comú. La comunión incluso quedó por escrito y se explicitó en la asamblea que celebraron hace un año, en la que los 'comuns' aprobaron una hoja de ruta que rezaba que el crecimiento de la izquierda alternativa catalana pasa por "hacer presidenta" a Yolanda Díaz.

La sintonía se entiende aún más si se analiza el equipo de la vicepresidenta, con claro acento catalán. Josep Vendrell -exdiputado de ICV- es su jefe de gabinete y antes coordinó el grupo de los 'comuns' en el Parlament y Rodrigo Amirola, uno de sus asesores, fue jefe de gabinete de Jéssica Albiach. La interlocución entre ambas partes es, pues, fluida y hasta familiar. Además, en el equipo de asesores externos de Díaz está también Xavier Domènech, uno de los fundadores del espacio en Cataluña y, precisamente, nacido en Sabadell. "Las periferias no dejamos nunca de entendernos de una forma distinta y Ada y Yolanda se conocen desde hace tiempo", aseguran los 'comuns', cuya relación con Pablo Iglesias no estuvo exenta de tensiones por episodios que entendían como injerencias estatales.

Acto en Sabadell

La afinidad entre ambas dirigentes es tal que la vicepresidenta, pese a sus reservas a la hora de mostrar apoyos explícitos a unos y otros líderes de la izquierda, dejó claro que quiere a la alcaldesa de Barcelona en su equipo. Fuentes de su entorno más cercano recalcan la importancia de esa "magnífica" relación y otra prueba de ello es que Díaz anunció la pasada semana que participará en la campaña de Colau para las elecciones de mayo, algo que, por el momento, no tiene previsto hacer con nadie más.

El acto de Sumar en Sabadell, que estará precedido por otro de perfil más institucional sobre alimentación con el ministro Alberto Garzón y la alcaldesa de Barcelona, estará centrado en la reforma laboral y los derechos en el ámbito del trabajo y buscará conectar con el tejido sindical de la cocapital del Vallès Occidental. Aunque la fila cero se reserva siempre a representantes de la sociedad civil, los 'comuns' enviarán una nutrida representación de sus dirigentes. "Los partidos tendrán un papel en Sumar, sobre todo los que tienen arraigo territorial", aseguran desde el entorno de la vicepresidenta para justificar esta vez la presencia de políticos del espacio. De hecho, los 'comuns' esperan poder contar con Díaz en más ocasiones en los próximos meses con la vista situada en las municipales de mayo.